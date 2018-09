FC Bayern macht den Sack nicht zu

München. Ein schwerer Patzer von Nationaltorhüter Manuel Neuer hat Bayern München die ersten Punkte unter Niko Kovac gekostet. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters ließ beim 1:1 (0:0) im Derby gegen den FC Augsburg vor dem späten Ausgleich durch den Ex-Münchner Felix Götze den Ball fallen. Damit vermasselte Neuer seinem Coach Kovac auch den achten Pflichtspielsieg in Folge und damit einen Startrekord.

Arjen Robben hatte die Bayern gegen die zähen Schwaben mit dem starken neuen Torhüter Andreas Luthe in Führung gebracht (48.). Götze (87.) sorgte dann kurz vor Schluss für die kleine Überraschung.

Außenseiter Augsburg suchte sein Heil mit frühem Stören, spielte aggressiv – und mit einem anderen Torwart. Luthe ersetzte Fabian Giefer, der in den vergangenen beiden Spielen folgenschwer gepatzt hatte. "Die letzten Wochen haben wir ja gesehen, dass da einige Fehler gemacht wurden", sagte Trainer Manuel Baum. Giefer habe seine Zurückstufung "sehr professionell aufgefasst und ist auf sich selbst am meisten sauer".

Ebenfalls verärgert sind die Fans, auch die 75 000 in der ausverkauften Allianz Arena schwiegen in den ersten 20 Minuten. Viel Aufregendes bekamen sie da nicht zu sehen. Die erste Chance gehörte Augsburg, doch Caiuby vergab sie eigensinnig (6.). Thomas Müller traf den Pfosten (7.), der auffällige Renato Sanches verzog nach sehenswertem Alleingang (12.). Den auf fünf Positionen veränderten Münchnern fehlten lange Tempo und Feinabstimmung. Kovac hatte bei seinem Umbau auf zwei Positionen überrascht: Leon Goretzka spielte in seinem 120. Bundesliga-Einsatz erstmals Linksverteidiger, musste nach 45 Minuten aber angeschlagen raus. Im Angriff gab Sandro Wagner sein Startelfdebüt in dieser Saison.

Die Bayern zogen erst kurz vor der Pause an und erspielten sich Möglichkeiten fast im Minutentakt. Nach dem erwähnten 1:0 verpassten es die Bayern, den Sack zuzumachen. sid