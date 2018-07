Es wird abgestiegen, bis es 16 Vereine sind

„In Zukunft spielen wir nie wieder mit 17 Mannschaften in der A-Liga und in der Bezirksliga“, stieß Kurt Kuschel aus. „Das ist ein Hammer! Das klappt nur, wenn Petrus mitmacht“, ergänzte der Staffelleiter der Fußball-Bezirksliga beim Staffeltag am Mittwoch in Dettingen an der Erms. Ein deutlicher Hinweis auf die vielen unfreiwilligen Verlegungen in die regenfreie Zeit. Dem schickte Kuschel einen...