Erstmals mit Ehinger Platz

Fast hundert lokale und regionale Anbieter beteiligen sich am Sonntag, 7. Oktober, am Goldenen Oktober in der Altstadt, einer Veranstaltung, bei der sich seit über 20 Jahren Ortsteile, Einzelhandel, Dienstleister und verschiedenste regionale Initiativen präsentieren. Eine Neuerung ist in diesem Jahr das Thema „Klingende Innenstadt“, das auch den Ehinger Platz in das Programm einbezieht.

Der Regionalmarkt rund um die Zehntscheuer hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Verein Hiesig wirbt dort für regionale Produkte und stellt die Angebote seiner Mitglieder vor. Außerdem sind verschiedene Klimagruppen, der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), der Verkehrsverbund Naldo und die Stadtwerke Rottenburg vertreten.

Dinnede und Wildschweingulasch

Auf dem Marktplatz präsentieren sich die Rottenburger Ortschaften mit ihren Spezialitäten. So ist auch dieses Jahr die Familie Däuble aus Eckenweiler mit ihrem Angebot an Obstbränden und Likören dabei. Dazu kommen Stände aus Hailfingen und Weiler. Vor dem Dom spielen ab 11 Uhr die Musikvereine aus Dettingen und Oberndorf sowie die Hurgler. Das gastronomische Angebot auf dem Marktplatz sowie in den umliegenden Straßen und auf dem Ehinger Platz ist reichhaltig. Rote Wurst steht ebenso auf der Karte wie Dinnede aus Bieringen, frisch gebrautes Bier aus Schwalldorf, Pizza, Flammkuchen, Spiralkartoffeln, Wildschweingulasch, Waffeln, Zwiebelkuchen, Schupfnudeln und Langos.

Von 13 bis 18 Uhr haben am Sonntag über 40 Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Gekennzeichnet sind sie durch den Aufkleber „Wir sind aktiv – wir machen mit“.

Dem Motto „Klingende Innenstadt“ entsprechend gibt es beim Goldenen Oktober nicht nur auf dem Marktplatz Musik. Vor der Zehntscheuer sorgen von 11.30 bis 18 Uhr die Bands Juniique und Maxo and the Dudes für Stimmung. Auf dem Ehinger Platz spielen von 13 bis 18 Uhr die Secondhands. „Es war uns wichtig, den Ehinger Platz einzubeziehen“, so Christina Gsell, Betriebsleiterin der WTG (Wirtschaft Tourismus Gastronomie). Beim Stadtbummel erwarten die Besucher außerdem musikalische Überraschungen durch die Murgtalmusikanten und das Acoustic Sound Project sowie lateinamerikanische Gitarrenklänge.

Für Kinder ist auf dem Marktplatz ein Karussell aufgebaut, auf dem Metzelplatz gibt es Bastelangebote der Volkshochschule und des Waldkindergartens.

Parkplätze gibt es am Sonntag reichlich. Die drei städtischen Parkhäuser Museum, Rathaus und Schütte sowie das Parkhaus im „Kaufland“ stehen kostenlos zur Verfügung.