Die Vorteile und Nachteile der Stadtbahn

Kann man in ein paar Jahren umsteigefrei von Reutlingen, Herrenberg oder Metzingen ans Tübinger Klinikum oder auf die Morgenstelle fahren? Die Regional-Stadtbahn würde das ermöglichen, sofern in Tübingen die Innenstadtstrecke gebaut wird. Bevor das entschieden wird, sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Bei einer Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung informieren Oberbürgermeister Boris Palmer, Baubürgermeister Cord Soehlke und weitere Fachleute über den möglichen Streckenverlauf und den Stand

der Planungen der Innenstadtstrecke.

Der Direktor des Regionalverbands, Dr. Dirk Seidemann, erläutert das Gesamtprojekt im Raum Neckar-Alb. Landrat Joachim Walter spricht über die Bedeutung der Regional-Stadtbahn für den Landkreis.

Alle Interessierten sind zu der Veranstaltung am Dienstag, 18. September, 19 bis 22 Uhr, in der Hermann-Hepper-Halle, Westbahnhofstraße 23 eingeladen. Diskutiert werden unter anderem folgende Fragen: Welche Vorteile bringt eine Stadtbahn, welche Verkehrs- und Emissionsprobleme kann sie lösen? Was würde sich mit der Stadtbahn im Busnetz verändern? Was ist mit dem Auto- und dem Radverkehr? Fallen Parkplätze weg? Welche Beeinträchtigungen sind zu erwarten, zum Beispiel durch Lärm oder Erschütterung? Was kostet die Stadtbahn und wie werden die Kosten aufgeteilt?

Außerdem gibt es Informationen über das Ziel und den Umfang der bei dem Projekt vorgesehenen Bürgerbeteiligung, in deren Verlauf auch Alternativen zur Regional-Stadtbahn zur Sprache kommen.

In der Hermann-Hepper-Halle werden Pläne und Schaubilder aushängen, vor denen gegen Ende der Veranstaltung Experten für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen.