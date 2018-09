Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher warb für ein friedliches Zusammenleben.

Sie war sieben Jahre alt, als die Nazis Inge Auerbacher und ihre Eltern am 22. August 1942 nach Theresienstadt verschleppten. „Es heißt immer ,Ghetto‘, aber es war ein richtiges Konzentrationslager“, sagte die 83-Jährige am Samstagnachmittag im Landestheater Tübingen (LTT). Eingeladen hatte die Friedrich-Naumann-Stiftung. Vom Bahnhof waren es zwei Kilometer Fußweg nach Theresienstadt. Bewacher hieben mit Peitschen auf die Juden ein. Doch ihre Eltern stellten sich ganz dicht um die Tochter und schützten sie.

„Mein Vater war ein positiver Mensch“, sagte Auerbacher. Er habe es verstanden, anderen immer Hoffnung zu geben, auch der kleinen Tochter, die fast drei Jahre ihrer Kindheit im Konzentrationslager eingesperrt war. Als Anfang Mai 1945 die Rote Armee Theresienstadt als eines der letzten Konzentrationslager befreite, war sie zehn Jahre alt. Zwanzig ihrer Verwandten hatten die Nazis ermordet.

Auerbacher hatte Fotos mitgebracht. Auf einigen ist zu sehen, wie Juden aus ihren Wohnvierteln deportiert werden, während Nachbarn dabeistehen, auch Kinder. Manche kannte sie: „Die Leute haben nichts gemacht. Die haben alle nur zugeschaut.“ Es stört sie sehr, dass es gerade in Deutschland, „wo so viel Böses passiert ist“, wieder losgeht, sagte Auerbacher: „Wenn jeder sagt, Protest bringt nichts, werden die immer stärker.“

Seit 70 Jahren lebt sie in New York. Aber Schwäbisch kann die Autorin und pensionierte Chemikerin immer noch. In ihrer Straße im Stadtteil Queens wohnen vier Religionen Wand an Wand. So wünscht die 83-Jährige es sich für die ganze Welt: „Dass wir alle friedlich zusammenleben.“

Sie hat das schon als Kind erlebt, bei den Juden und Christen von Jebenhausen bei Göppingen, wo ihr Großvater Viehhändler war. Ihr Vater war ein Kaufmann aus dem Badischen, im Ersten Weltkrieg schwer verwundet und Träger des Eisernen Kreuzes, die Mutter Schwäbin. Am 9. und 10. November 1938 sei von einem Tag auf den anderen alles anders geworden, berichtet Auerbacher.

Sie wusste, dass man nicht mehr ,Kristallnacht‘ sagt und fragte „Wie heißt das jetzt?“ Die Zuschauer antworteten: Novemberpogrom. Ihr Vater und ihr Großvater wurden für mehrere Wochen ins Konzentrationslager Dachau verschleppt. „Wir wussten gar nicht, wo sie sind.“

Inge Auerbacher hat über ihr Leben geschrieben, darunter das Buch „I am a Star – Child of the Holocaust“ (auf Deutsch mit dem Titel „Ich bin ein Stern“). Die fast 250 Zuschauer/innen verabschiedeten sie mit stehenden Ovationen. Der vormalige Uni-Zeichenlehrer Frido Hohberger schenkte ihr das Porträt, das er während der Veranstaltung im LTT von ihr gezeichnet hatte. Es moderierte der Rhetorikdozent Nikos Andreadis.