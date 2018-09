Auf den Inhalt kommt es an – oder doch nicht?

Was macht ein erfolgreiches Produkt eigentlich aus? Natürlich muss die Nachfrage gegeben sein, damit ein Produkt am Markt erfolgreich sein kann. Ebenso spielt der Preis eine wichtige Rolle. Und die Qualität des Produkts. Kurz gesagt muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen, damit potentielle Kunden das Produkt kaufen. Aber auch die Verpackung des Produktes ist nicht unwesentlich am Verkaufserfolg beteiligt.

Zusammenhang zwischen Qualität eines Produktes und dem Verkaufserfolg

Ein qualitativ hochwertiges Produkt sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit. Zufriedene Kunden kaufen immer wieder. Daher stehen Produktqualität und Verkaufserfolg in einem engen Zusammenhang. Nicht viel weniger am Erfolg beteiligt ist die Marke. Das sogenannte Branding beeinflusst direkt und indirekt, ob ein Produkt am Markt erfolgreich ist oder nicht. Produktinnovationen von bekannten Marken etablieren sich am Markt meistens schneller und einfacher als unbekannte Marken und Produkte. Aber mit einer guten Qualität, einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und einer entsprechenden Marketingstrategie können sich auch neue Produkte durchaus erfolgreich am Markt etablieren. Dabei spielt auch die Verpackung eine mitentscheidende Rolle.

Der Einfluss der Verpackung auf den Verkaufserfolg

Woran orientieren sich Kunden, die auf der Suche nach einem bestimmten Produkt sind? Natürlich am Produkt selbst. Aber gibt es unterschiedliche Angebote im Regal, so ist die Verpackung maßgeblich an der Kaufentscheidung beteiligt. Da stellt sich schnell die Frage, ob es sinnvoll ist, ein qualitativ hochwertiges Produkt in einer minderwertigen Verpackung anzubieten und umgekehrt. Kann man davon ausgehen, dass die Kaufentscheidung lediglich durch den Inhalt beeinflusst wird? Keineswegs. Unerheblich, welches Produkt in einer hochwertigen Verpackung angeboten wird, zieht schon eine ansprechende Hülle die Aufmerksamkeit der Kunden an. Dabei geht es bei der Verpackung nicht nur um die Optik, auch Haptik und Bedruckung tragen wesentlich dazu bei, dass sich ein Kunde durch die Verpackung angesprochen fühlt. Ein kleines Produkt, das in einem viel zu großen Umkarton verkauft wird, bleibt eher im Regal liegen. Mit der Verpackung nach Maß, wie man sie zum Beispiel hier findet https://www.madika.de/faltschachteln-nach-mass, ist es problemlos möglich, die Verpackung auf das Produkt abzustimmen. Die hochwertige Verpackung schützt den Inhalt und kann mit Aufdrucken oder Prägungen individuell gestaltet werden. Das bietet zusätzlich den Vorteil, dass dem Kunden Verpackung und Produkt im Kopf bleiben und er auch beim nächsten Einkauf darauf zurückgreifen wird.

Ist für ein erfolgreiches Produkt der Inhalt oder die Verpackung ausschlaggebend?

Im Grunde genommen ist es wichtig, dass Verpackung und Produkt aufeinander abgestimmt sind. Natürlich kommt es auch immer darauf an, um welches Produkt es sich handelt. Dennoch sollte man für hochwertige Produkte auch passende und ansprechende Verpackungen verwenden. Im Idealfall wird diese durch den Aufdruck eines Logos oder Firmennamens individualisiert, wodurch der Wiedererkennungswert gesteigert wird.