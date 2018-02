In die Leitplanken gekracht

Der Reutlinger wollte gegen 5.30 Uhr am Tübinger Ortseingang mit seinem Smart von der B28 auf die B27 fahren. Weil er deutlich zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Der Smart schleuderte über beide Fahrspuren der B27 und krachte in die Mittelleitplanken. Verletzt wurde niemand, der Smart war nach dem Unfall jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergung war die Bundesstraße Richtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf knapp 4000 Euro. Die Schäden an den Leitplanken sind noch nicht beziffert.