Zwölf Plätze für Senioren in Hagelloch

Nach Auskunft von Ortsvorsteher Michael Lack kommen derzeit zwei Standorte im Stadtteil Hagelloch für das geplante Seniorenwohnen in Frage: In der Entringer Straße hinterm Forstamt und im neuen Baugebiet Scheibleshalde. Beide Möglichkeiten würden derzeit geprüft, so Lack. Schneller realisierbar und mit einer guten Busanbindung an die Ortsmitte wäre der Bau in der Entringer Straße (Baubeginn: spät...