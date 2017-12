„Zwischen den Jahren“ bieten Vereine Dampflokfahrten an

Ulm. 27. Dezember, Hektik und Trubel der Feiertage sind vorüber. Wer nicht in einem Anflug von mittelschwerem Masochismus auf Umtausch- und Gutschein-Marathon in Innenstädten steht, sucht Entschleunigung und Entspannung. Unser Vorschlag: Verfolgen Sie dieses Ziel mit Nachdruck – beziehungsweise Volldampf. Zum Beispiel mit der Dampflokomotive „527596“, einer ehemaligen Güterzuglok. Die fährt vom 27. bis zum 30. Dezember nämlich täglich von Rottweil aus zum Triberger „Winterzauber“ und zurück. Abfahrt in Rottweil ist gegen 11.20 Uhr. Auf der Strecke werden 18 der 38 Tunnel der Schwarzwaldbahn durchfahren und insgesamt 600 Höhenmeter bewältigt. Die Kosten liegen bei 18 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahre zahlen die Hälfte.

Wer erst nach dem Jahreswechsel auf die Gleise will, hat beim 40. Dreikönigsdampf am 6. und 7. Januar Gelegenheit dazu. Am 6. Januar wird die Obere Höllentalbahn befahren: Von Tübingen geht es über Horb und Rottweil bis nach Titisee und zurück. Am 7. Januar werden zwei Verbindungen angeboten: Ein Zug fährt von Stuttgart über Tübingen, Sigmaringen und Rottweil zurück in die Landeshauptstadt; und ein zweiter von Tübingen über Hechingen und Horb zurück in die Universitätsstadt. Weitere Informationen: eisenbahnfreunde-zollernbahn.de

Einen Tag später nimmt die Dreiseenbahn im Hochschwarzwald einen kurzen vorsilvesterlichen Fahrplan auf. Vom 28. bis 30. Dezember verkehrt sie von Seebrugg, einer Gemeinde von Schluchsee, nach Titisee. Dreimal täglich begibt sie sich von Seebrugg aus auf eine rund 45-minütige Fahrt (9.57, 12.57 und 15.57 Uhr) und macht sich dreimal von Titisee aus auf den Rückweg (11.07, 14.07 und 17.07 Uhr). Unterwegs macht sie Halt in Schluchsee, Aha, Altglashütten-Falkau und Feldberg-Bärental. Eine Familienkarte für Hin- und Rückfahrt (zwei Erwachsene und drei Kinder) kostet 36, eine einfache Fahrt 28 Euro. Weitere Informationen unter: www.3seenbahn.de