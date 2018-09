Zwischen Krieg und Frieden

Moskau. Obstgärten, in denen Schilf wuchert, Sandsäcke, die zwischen Ruinen modern, hinter Betonblöcken an den Straßen langweilen sich Soldaten. Es sind keine Kriegsfronten, aber auch keine Staatsgrenzen, es sind Niemandsland-Streifen, oft keinen Kilometer breit, aber hunderte Kilometer lang. Zivilisten sind sind selten, meist alt, und fluchen gerne: „Alijew soll zum Teufel gehen!“, „Putin ist ein Wichser!“, „Poroschenko ist ein Ziegenbock!“. Je nachdem, auf welcher Seite welcher Demarkationslinie sie stehen.

Im Süden und Westen der Russischen Föderation gibt es etliche solche Flecken, die Medien reden von glimmenden Krisenherden. Oder von eingefrorenen Konflikten. Einstige Sowjetrepubliken sind verwickelt, ihre nationalen Minderheiten und irgendwie immer auch Russland.

1988 brachen in der armenischen Enklave Bergkarabach in Aserbaidschan blutige ethnische Unruhen aus, die 1992 in Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Milizen ausarteten, die Armenier nahmen die Region ganz ein, 25 000 bis 50 000 Tote, 1,1 Millionen Vertriebene. 1994 wurde ein Waffenstillstand ausgerufen. Trotzdem hat Moskau als Vermittler kaum etwas erreicht, es flackern immer neue Feindseligkeiten auf.

In der georgischen Provinz Südossetien begannen 1989 Kämpfe zwischen südossetischen und georgischen Freischärlern, die Osseten behaupteten sich, es gab 2000 Tote und 120 000 Flüchtlinge. 2008 versuchte Georgiens Armee Südossetien zurückzuerobern, wurde aber von eingreifenden russischen Streitkräften zurückgeschlagen. In der ebenfalls georgischen Region Abchasien entflammten 1992 Kämpfe: einheimische, nordkaukasische und russische Freiwillige gegen georgische Milizen aus der Schwarzmeerprovinz, es gab 8000 Tote und 250 000 Flüchtlinge.

Auch zwischen der romanischen Bevölkerungsmehrheit Moldawiens und den slawischen Einwohnern der moldawischen Provinz Transnistrien eskalierten 1992 ethnische Spannungen in Krieg, es gab etwa 600 Tote. Und im April 2014 zettelten russische Berufsmilitärs im ukrainischen Donbass einen bewaffneten Aufstand an, es kam zu heftigen Kämpfen zwischen prorussischen Rebellen und ukrainischen Truppen. Sie flauten nach dem Minsker Waffenstillstandsabkommen 2015 ab, endeten jedoch nicht. Bisher gab es mehr als 10 000 Tote und über eine Million Flüchtlinge.

Das Resultat all dieser Kriege: Fünf international nicht anerkannte Staatsgebilde stehen vier postsowjetischen Staaten gegenüber, die sie wieder eingemeinden wollen. Manche Historiker unterstellen Jossif Stalin, er habe viele Sowjetrepubliken absichtlich so aufgeteilt, dass es bei ihrer Unabhängigkeit automatisch böses Blut gibt. Etwa, indem er das christlich-armenische Bergkarabach dem muslimischen Aserbaidschan zuschlug. „Aber daran ist wohl eher die Ideologie der frühen Bolschewisten schuld“, sagt der Politologe Adschar Kurtow. „Für sie war Klasse wichtiger als Nation, sie wollten das Agrargebiet Bergkarabach der Arbeiterhochburg Baku unterstellen.“ Die nebenher aserbaidschanische Hauptstadt war. Moskau gilt bis heute als Nutznießer des Streites: Er verhindert, dass die rohstoffreichen Aserbaidschaner oder die armen, aber demokratisch gesonnenen Armenier ins westliche Lager überlaufen. Russland unterstützt auch alle übrigen Rebellenrepubliken, Südossetien und Abchasien hat es 2008 staatlich anerkannt, Transnistrien und das Donbass gelten wirtschaftlich wie militärisch ebenfalls als Moskauer Mündel. Moskau profitiert von den Konflikten in Georgien, Moldawien und der Ukraine – schon weil die Nato grundsätzlich kein Land mit ungelösten territorialen Problemen aufnimmt.

Umgekehrt liegen die nicht anerkannten Republiken und gerade das bankrotte Donbass mit mehr als drei Millionen Bewohnern schwer auf dem russischen Haushalt. „Russland würde das Donbass gern wieder der Ukraine überlassen“, sagt der Kiewer Politologe Wadim Karasjew, „wenn dabei sichergestellt wird, dass die Ukraine ein neutraler Pufferstaat wird“. Aber mit seiner Waffenhilfe für die Separatisten hat der Kreml sich die Mehrheit der Ukrainer oder auch Georgier selbst zum Feind gemacht, sie orientieren sich jetzt an den USA und der EU. „Die öffentliche Meinung findet, dass man nicht mit Besatzern verhandelt“, sagt Valerian Chaburdsanija, georgischer Ex-Minister für Staatssicherheit. „Und die Demarkationslinie zwischen Abchasien und Südossetien trennt jetzt auch die Einflusssphären der Weltmächte.“ Für die Lösung der Konflikte sei das nicht hilfreich.