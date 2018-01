Zwischen Berlin und Brüssel herrscht dicke Luft

Brüssel. Das Krisengespräch in der EU-Kommission dauerte länger als geplant, doch eine Wende konnte Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) nicht mehr erreichen. Es sei „durchaus möglich“, dass die EU-Kommission Deutschland und andere Länder wegen hoher Luftverschmutzung in vielen Städten verklage, räumte Hendricks nach dem Treffen in Brüssel ein. Eine starke Untertreibung: Tatsächlich ist so gut wie sicher, dass sich die Bundesrepublik wegen dreckiger Luft in vielen Städten demnächst vor dem Europäischen Gerichtshof verantworten muss.

In 20 deutschen Städten – darunter Berlin – wird es nach Hendricks Eingeständnis trotz aller Anstrengungen auch bis 2020 nicht gelingen, die EU-Grenzwerte für Stickoxide einzuhalten. Deutschland müsste bei einer Verurteilung hohe Geldstrafen zahlen, die allenfalls mit sofortigen Fahrverboten abzuwenden wären.

Die bisher versprochenen Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung seien nicht ausreichend und lösten das Problem nicht schnell genug, bilanzierte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella nach dem Krisengespräch. Er hatte Hendricks und ihre Ministerkollegen aus Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Rumänien, Ungarn, Tschechien und der Slowakei zum Rapport bestellt, um ihnen eine „letzte Chance“ zu geben, die seit langem erwogenen Klagen abzuwenden.

Danach zeigte sich Vella ernüchtert: Es habe einige positive Vorschläge gegeben, sie genügten aber nicht. Vella setzte den Staaten bis Montag eine allerletzte Frist für eine Nachbesserung. Danach wird er wohl Klage erheben, als letzte Stufe der laufenden Vertragsverletzungsverfahren. Der Schutz der Bürger habe Vorrang für die Kommission, sagte Vella.

Im Fall Deutschlands geht es fast nur um die zu hohe Stickoxid-Belastung in vielen Städten, für die zu einem Gutteil Diesel-Pkw verantwortlich gemacht werden. Hendricks machte deutlich, dass sie bis Montag nichts mehr nachliefern werde, allenfalls könne sie ihre Pläne noch „illustrieren“.

Die beiden Stellschrauben, um zügig die Grenzwerte einzuhalten, fasst Berlin vorerst nicht an: Ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in zwei Dutzend Innenstädten will wohl auch die neue Bundesregierung verhindern. „Wir müssen zugunsten der Fahrzeughalter entscheiden“, sagte die Ministerin. Sie setzt als Alternative auf eine Nachrüstung von Diesel-Pkw, die über die bisherigen Software-Updates hinausginge. Hendricks Bedingung: Die Hersteller müssten die Kosten der Nachrüstung übernehmen, doch die lehnen ab. Die Regierung hat noch nicht entschieden, eine Expertengruppe zu diesem Thema hat sich zerstritten. Auch deshalb stand Hendricks in Brüssel mit leeren Händen da. Christian Kerl