Zweimal ein Hauptgewinn

Immendingen. Da die Kanzlerin mit dem Hubschrauber einschwebte, konnte sie von oben ein Blick auf das neue Daimler-Prüf- und Technologiezentrum werfen. Beim Anflug auf den ehemaligen Standortübungsplatz der Bundeswehr blickte sie auf eine Fläche von 520 Hektar, auf der das Unternehmen künftig neue Technologien testet. Sie sah Steilkurven, die mit 130 Stundenkilometern durchfahren werden können. Sie sah simulierte steile Alpenstraßen und nicht zuletzt auch das Herzstück der Anlage, die so genannte „Bertha“-Fläche, auf der ihr autonomes Fahren gezeigt wurde.

Drei Jahre nach dem Spatenstich in Immendingen (Kreis Tuttlingen) ist auf dem ehemaligen Militärgelände für 200 Mio. EUR ein Forschungsstandort entstanden, an dem Antriebe wie Hybride und Elektrofahrzeuge sowie autonome Fahrfunktionen getestet werden.

Zur Eröffnung konnte die Bundeskanzlerin gemeinsam mit Daimler-Chef Dieter Zetsche und Landesinnenminister Thomas Strobl einen Blick auf Spurwechselmanöver, Fahrassistenzfunktionen und intelligente Sensorik werfen. „Wir öffnen hier auch eine Tür in die Zukunft“, sagte die Kanzlerin.

Zetsche nannte Immendingen einen „Hauptgewinn“ für das Unternehmen. In einem umfangreichen Suchprozess seien mehr als 120 Flächen in Baden-Württemberg geprüft worden. Die Entscheidung für den Standort Immendingen begründete er auch damit, dass Kommunalpolitik und Behörden großes Interesse am Projekt gezeigt hätten. „Ein Beweis dafür, dass große Projekte in unserem Land noch gehen“, so der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder, in dessen Wahlkreis das Projekt liegt.

Auch Angela Merkel ging auf ein „exzellentes Beispiel eines gelungenen Strukturwandels“ ein. Das Technologiezentrum beschere der Gemeinde eine völlig neue wirtschaftliche Perspektive. Diese Einschätzung konnte auch der Immendinger Bürgermeister Markus Hugger bestätigen. „Wir haben zwischenzeitlich 800 Einwohner hinzubekommen“, betonte Hugger.

Daimler schafft hier um die 300 neue Arbeitsplätze – mögliche neue Stellen bei Zulieferern noch nicht eingerechnet. Umfangreiche Wohnungsleerstände nach dem Abzug der Bundeswehr und der französischen Streitkräfte gehören in Immendingen der Vergangenheit an. Heute hat die Gemeinde nach den Worten ihres Bürgermeisters eher das Problem, noch geeigneten Wohnraum bereitzuhalten.

Daimler kann auf mehr als 20 Teststrecken künftig seine Autos mit autonomen Funktionen, Assistenzsystemen und Elektroantrieben unter widrigen Bedingungen wie Staub, Schmutz und Nässe erproben. Alles lasse sich nicht am Computer berechnen, heißt es. Tropische Hitze, sibirische Minusgrade, alpines Offroad-Gelände werden simuliert.

Als die deutsch-französische Brigade vor 2011 noch in der 6400-Einwohner-Gemeinde stationiert war, hieß es unter den Soldaten: „Gott bewahr uns vor drei Dingen: Hunger, Durst und Immendingen.“ Auch wirtschaftlich stand der 130 Kilometer südlich von Stuttgart gelegene Ort im Schatten des gut zehn Kilometer entfernten, von Medizintechnik geprägten Tuttlingen.

„Bisher waren wir weltweit auf zig Prüfgeländen unterwegs und mussten beispielsweise unsere Mitarbeiter für zwei Wochen nach Barcelona schicken“, sagt Daimler-Manager Hafner. „Heute fahren wir für einen Arbeitstag nach Immendingen.“

Er rechnet damit, dass der Autohersteller sein Tempo bei der Entwicklung steigern kann. So könnten immer mehr Tests statt auf offener Straße auf dem Prüfgelände stattfinden. Hinzu kämen völlig neue Möglichkeiten: Auf einer nach Bertha Benz benannten Testfläche, die selbstfahrenden Autos gewidmet ist, könnten mit Hilfe von beweglichen Dummys Verkehrssituationen dargestellt werden, wie es bislang laut Hafner nicht möglich war.

Im Ort selbst hat Daimler kräftig für sein Projekt geworben. In einem eigens eingerichteten Forum wurde das Vorhaben erklärt, bei einem regelmäßigen runden Tisch Fragen beantwortet. Entsprechend gering war der Widerstand in der Bevölkerung.

Lediglich Umweltschützer übten Kritik: „Wir hatten gehofft, dass wir ein Leuchtturmprojekt in Sachen Naturschutz erarbeiten können“, sagt Klaus-Peter Gussfeld vom BUND Baden-Württemberg. Am Ende habe Daimler sich aber nur noch an das rechtliche Mindestmaß gehalten. Auf dem früheren Militärgelände sei nicht mehr Naturschutz gewesen, sagt Daimler.