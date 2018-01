Zwei konträre Violinkonzerte

Ulm. Die Geigerin Carolin Widmann spielte die beiden konträren Konzerte jetzt zusammen mit dem Chamber Orchestra of Europe für das Label ECM ein. Vor allem das Konzert von Schumann gerät zu einer Offenbarung. An schmerzlicher Intensität ist das Spiel der Musiker kaum mehr zu überbieten.

Was können Sie uns über die Musiker sagen, mit denen Sie die Violinkonzerte aufnahmen?

Das Chamber Orchestra of Europe war für mich der ideale Partner: lauter Musiker, die auch in anderen Formationen und Orchestern spielen. Sie brachten also alle Voraussetzungen mit, um diese Aufnahme ohne Dirigenten zu realisieren. Jeder Einzelne von ihnen stellte sich in den Dienst der Sache: groß besetzte Kammermusik zu spielen. Das Resultat ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Suche nach der Wahrheit.

Was ist für Sie das Eigentümliche, Berührende an Schumanns Violinkonzert?

Es ist ein ganz besonderes Hörerlebnis. Im Unterschied zu vielen anderen romantischen Violinkonzerten ist es nicht strahlend und virtuos, sondern sehr introvertiert. Sicherlich ist das kein Werk, das einen sofort mitreißt. Zudem ist es das erste Konzert für tiefe Geige. Insbesondere der langsame Satz wirkt auf mich so, als habe ihn der Komponist nicht für Zuhörer, sondern nur für sich selbst geschrieben. Die Klänge haben den Zauber einer inneren Musik, gleich einer inneren Stimme.

Das Violinkonzert von Mendelssohn ist dagegen ja ein echter Publikums-Liebling . . .

Ja, das Konzert ist zu Recht so beliebt. Mir hat es bei der Beschäftigung damit geholfen, die neue Urtextausgabe zu studieren, die mit vielen Dingen aufräumt, die bislang Tradition waren. Als ich die Originalbögen von Mendelssohn verwendet habe, merkte ich, wie spielend leicht sich das Werk phrasieren lässt. Das ist das Großartige an Mendelssohn: Niemand kann so drängen und dabei gleichzeitig so jubilieren wie er. Das Ende ist wie ein Lobgesang, mit einer Leichtigkeit und aufrichtigen Freude, wie man sie nur bei diesem tollen Komponisten findet. Burkhard Schäfer