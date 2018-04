Zwei Wassersportler verunglücken auf dem Rhein

Neuried. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ein 34-Jähriger nahe Neuried auf einem aufblasbaren Wassersportgerät von einem Motorboot über den Fluss ziehen lassen, als sein Untersatz bei voller Fahrt kenterte. Der Mann kam in eine Klinik. Nur wenig später verlor ein Gleichaltriger unweit der ersten Unfallstelle die Kontrolle über seinen Jet-Ski und prallte gegen einen zweiten, der am Ufer befestigt war. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An den Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß am Sonntag jedoch ein Schaden von rund 5000 Euro.