Zwei Städte im Quiz gegeneinander

Ein Quiz mal nicht mit gecasteten Kandidaten und im Studio, sondern mit jedem und überall auf den Straßen im Südwesten. Und Rottenburg ist dabei. In der SWR-Sendung „Stadt Land Quiz“ macht Jens Hübschen die Menschen, die ihm begegnen, zu spontanen Mitspielern.

Am morgigen Donnerstag kommt das SWR-Team nach Rottenburg. Moderator Hübschen spricht Leute an, die ihm begegnen, und stellt ihnen Quizfragen. Werden sie richtig beantwortet, gibt es Punkte für Rottenburg. Quiz-Duell-Gegner ist das rheinland-pfälzische Städtchen Westerburg nördlich von Limburg.

Alle Fragen drehen sich um das Thema Wochenmarkt. Es geht um Kulinarik, Obst, Gemüse und alles, was auf dem Markt zu haben ist. Es sollen auch Fotos aus Stadt und Land identifiziert werden – da ist jede Hilfe willkommen, muss nicht der Einzelne alles wissen.

Gedreht wird morgen ab 10 Uhr auf dem Rottenburger Marktplatz und in der Altstadt. Je mehr Menschen den Markt besuchen und überhaupt in der Stadt sind, desto größer sind Rottenburgs Chancen, Quizsieger zu werden. In Runde 2 der Sendung treten zwei Experten für Rottenburg an: Christina Gsell, Betriebsleiterin der WTG, und Tino Staudenmeier, Gärtnereimeister der gleichnamigen Rottenburger Gärtnerei an der Straße nach Seebronn.

Ab etwa 11Uhr gibt es zwei Bilder auf der Homepage der Stadt, der Facebook-Seite der WTG und bei „Dein.Rottenburg“. Jeder kann mitraten und die beiden Experten bei der Lösung, um welche Bilder es sich handelt, unterstützen. Antworten sollen direkt auf den Facebook-Seiten gegeben oder per Mail an gsell@wtg-rottenburg.de geschickt werden.

Wer sich ansehen möchte, ob Rottenburg in Baden-Württemberg das Länder-Duell gegen Westerburg in Rheinland-Pfalz gewinnt: Am Samstag, 11.August, läuft die Sendung um 18.45 Uhr im SWR Fernsehen.