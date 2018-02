Zwei Solibrote in der Fastenzeit

Der Ausschuss Mission-Entwicklung-Frieden der Rottenburger Domgemeinde hat hier wieder die Aktion Solibrot organisiert, die Misereor für arme Menschen in Ländern des Südens macht. Sie ist für ein Projekt in Burkina Faso. Darin haben sich schon 1969 Christen und Muslime zur „Union Fraternelle des Croyants“-UFC (Geschwisterliche Vereinigung der Gläubigen) zusammengeschlossen, um gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, dem Vordringen der Wüste in diesem Sahelgebiet sowie der zunehmenden Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegenzuwirken. Sie hatten erkannt, dass eine dauerhafte Abhängigkeit von ausländischen Getreidelieferungen ihre Würde zerstört.

Die Bäckerei Leins bietet während der Fastenzeit zwei Solibrote an: das bekannte Dinkel-Hirse-Amaranth-Brot und erstmals das Urkornbrot. Zu haben ist das Solibrot in vier Verkaufsstellen: im Hailfinger Dorfladen, im „Früchtehaus“ Rottenburg sowie in den Leins-Bäckereien Hirrlingen und Wurmlingen. Die Kunden werden über Plakate und Flyer informiert und entscheiden dann, ob sie in die aufgestellte Kasse eine Spende geben.