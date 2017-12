Zwei Schlägereien, zwei Verletzte

Leichte Verletzungen zog sich ein 20-Jähriger am Samstagmorgen gegen 5.20 Uhr vor einer Diskothek in der Reutlinger Straße zu. Nach einem Streit in der Disko setzten die alkoholisierten Kontrahenten ihre Meinungsverschiedenheit draußen handgreiflich fort. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 20-Jährige dort von vier Gegnern mit Schlägen und Tritten traktiert. Der Verletzte kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. In der selben Nacht gab es auch am Europaplatz eine körperliche Auseinandersetzung. Ein alkoholisierter 39-Jähriger aus Mössingen wurde aus einer größeren Personengruppe heraus geschlagen und leicht verletzt. Die Polizei konnte die nur sehr vage beschrieben Täter nicht mehr erwischen.