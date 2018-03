Zwei Mal den steilen Herdweg hoch

Stuttgart. Spitzenradsport live vor ihrer Haustüre bekommen die Einwohner von Stuttgart, dem Kreis Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis am letzten Sonntag im August geboten. Denn die letzte Etappe der Deutschland-Tour der Radprofis wird durch den Norden und Osten der Region Stuttgart führen, unter anderem durch die Weinorte Bönigheim und Mundelsheim aber auch Marbach und Waiblingen. Die Strecke des Vier-Etappen-Rennens wurde jetzt vorgestellt.

Das große Finale steigt dann am Sonntagnachmittag in Stuttgart, wo die Fahrer, von Remseck kommend eine 10,6 Kilometer lange Schlussrunde von der Innenstadt hinauf zum Killesberg und zurück zwei Mal bewältigen müssen. Gefahren wird auch der bis zu 16 Prozent steile Herdweg, der schon bei den Rad-Weltmeisterschaften 2007 auf dem Programm stand. Ziel der Tour wird auf der Theodor-Heuss-Straße mitten in der City sein. Die deutschen Topsprinter André Greipel und Marcel Kittel wollen bei der neuen Deutschland-Tour ebenso am Start sein wie der mehrfache Zeitfahrweltmeister Tony Martin. Der kündigte an, sich speziell auf die 200 Kilometer lange Schlussetappe nach Stuttgart konzentrieren zu wollen.

In Stuttgart wird es für Hobbyradler die Jedermann-Tour geben. Die Teilnehmer können zwischen der kleineren „Weinbergrunde“ (65 Kilometer mit 700 Höhenmetern) und einer „Runde durch die Region Stuttgart“ (111 Kilometer 1300 Höhenmeter) wählen. Die Jedermänner fahren dabei ebenso auf abgesperrten Straßen wie später die Profis und haben mit diesen die letzten 27 Kilometer ihrer Strecke nach Stuttgart gemeinsam. Die Online-Anmeldung für die Jedermann-Rennen ist freigeschaltet. jüs

www.deutschland-tour.com