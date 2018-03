Zwei Kinder fahren im Auto gegen Mauer

Villingen-Schwenningen. Die kurze Fahrt am Samstag endete in Villingen-Schwenningen an einer Grundstücksmauer, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Ein Anwohner hörte gegen 3.40 Uhr den Lärm und verständigte die Polizei. Die beiden Kinder wurden an die überraschten Eltern übergeben. An deren Auto und der Mauer entstand laut Polizei rund 2000 Euro Schaden.