Zwei Gewinner aus Tübingen

Die Gewinner stehen fest: Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) hat je 10000 Euro Preisgeld an fünf Projekte aus dem Land vergeben. Zwei von ihnen stammen aus Tübingen: In der Kategorie Gesundheit gewann das Tübinger Startup „VRehaGO“, in der Kategorie Innovation Virtual Reality das Projekt „Keine Angst vorm Krankenhaus“.

Letzteres simuliert eine Kinderklinik in einer Virtual-Reality-Brille, um junge Patienten mit spielerischen Inhalten auf einen Krankenhausbesuch vorzubereiten. Betreut wird das Projekt von Christian Müller vom Animationsinstitut der Filmakademie Baden-Württemberg.

Beim zweiten Tübinger Sieger „VRehaGo“ geht es ebenfalls um virtuelle Realität. Das Startup entwickelt Trainingsspiele für VR-Brillen, mit denen halbseitig Gelähmte begleitet und trainiert werden können. Mentor ist Uwe Maier von der DAK-Gesundheit.

Der Ideenwettbewerb „BW Goes Mobile“ wird seit sieben Jahren vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst finanziert und von der MFG organisiert und ausgerichtet. Deren Jury wählte die fünf Sieger aus 60 angemeldeten Projekten aus: „Die vielen Einreichungen zeigen, wie interdisziplinär der Nachwuchs hier im Land aufgestellt ist“, teilt die MFG-Aufsichtsratsvorsitzende Petra Olschowski in einer Pressemitteilung mit. Die Förderung des Ministeriums sei eine gute Investition in mobile und virtuelle Innovationen.

In einer sechsmonatigen Umsetzungsphase sollen jetzt alle fünf Siegerprojekte ihre 10000 Euro Preisgeld erhalten. Die praxiserfahrenen Mentoren sollen dabei helfen, die Ideen zu verwerten und jeweils ein valides Geschäftsmodell zu entwickeln.

Es folgen Workshops zu mobilem Marketing und Pitching – also dem Vorstellen der eigenen Ideen und Projekte in Kurzvorträgen. Anschließend sollen die einzelnen Projekte in einer so genannten Testing-Session auf Herz und Nieren geprüft werden – bis die Teams im Herbst ihre Fortschritte der Öffentlichkeit vorstellen können.