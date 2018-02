Zwei Generationen Straßenmusik erfreuten die RoPo-Redaktion

Diszipliniert hatten sie sich um 7.30 Uhr zum Frühstück getroffen, befreiten zusammen mit der örtlichen Narrenzunft die Kinder aus Kindergarten und Schule, besuchten den Frauenbund, ließen sich reich mit Klammermännle beschenken, zogen weiter nach Rottenburg, um festzustellen, dass außer ihnen nur eine weitere Kapelle unterwegs war. „Mir hent Raudaburg richtig belebt mit onsere Musik“, verkündeten sie stolz, als sie im TAGBLATT eintrafen. „Die Mutter von drei Mitgliedern hat heute Geburtstag und sagt Danke“, orakelte einer geheimnisvoll. Geschwister? Per WhatsApp hatten sie ihr ein Ständchen übermittelt. Unsere Redaktion beglückte Knapp danäba mit dem Rottenburger Narrenmarsch im Swing-Rhythmus. Oho, Gluzger, strengt Euch an! Für ihre Verhältnisse spät kamen die Frauen und Männer von Locus Romanus. Seit 30 Jahren spielen sie zur Fasnet auf der Gass‘, aber nach einigen Trauerfällen habe heuer der Antrieb gefehlt, loszuziehen. Doch letztlich kam der alte Bogges durch, und ab ging’s. Texte für ihre lokalpolitische Comedy „Wähle 165“ hatten sie dieses Jahr eben deshalb nicht gereimt. In unserer Redaktion erinnerte sich Erika Piscart an ein Jahr, als es kräftig geschneit hatte. Irgendwie kam damals jemand auf das Lied „Winter in Canada“, ein Hit der israelischen Sängerin Elisa Gabbai im Jahr 1966. Gestern passte dieses kleine Meisterwerk der Melancholie auch ohne Schnee. Rasch spuckte das Internet den Liedtext aus, und schon sangen alle: „Oh wäre es immer nur Winter geblieben, Winter in Canada“.