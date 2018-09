Zwei Autos aufgebrochen

Ein in der Gerokstraße in Ofterdingen abgestellter Audi ist in der Nacht von Dienstag, 22 Uhr, auf Mittwoch, 6.50 Uhr, aufgebrochen worden. Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangte der Täter in den verschlossenen Wagen und klaute einen Rucksack, der offen auf der Rückbank lag. Im selben Zeitraum brach ein Unbekannter einen Peugeot in der Stralsunder Straße in Mössingen auf und stahl einen Geldbeutel mit etwas Bargeld. Der Polizeiposten ermittelt.