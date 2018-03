Zwei Arbeiter durch Stromschlag schwer verletzt

Weil am Rhein. Das Unglück ereignete sich am Dienstag in einem Technikgebäude, wie die Polizei mitteilte. Dieses sollte an Ostern in Betrieb genommen werden. Die beiden Männer waren dort bei der Arbeit, als sie aus noch ungeklärten Gründen einen Stromschlag bekamen. Andere Bahnarbeiter in der Nähe hörten einen Knall und schauten nach. Sie fanden die Arbeiter, die schwer verletzt und bewusstlos am Boden lagen. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Polizei prüft nun, ob möglicherweise Sicherheitsvorschriften missachtet wurden.