Zwang zum Kompromiss

Berlin. Ähnlich verhält es sich beim Kohleausstieg. Auch da gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man zieht ihn so schnell wie möglich durch, um das Klima zu retten, so wie es Umweltverbände fordern. Oder man wartet, bis der Markt die Kohleverstromung zu teuer macht, wie es die Industrie will.

Ronald Pofalla schlägt nun einen Ausstieg zwischen 2035 und 2038 vor – also ein Datum kurz vor der Unwirtschaftlichkeit und nach dem Jahr 2030, in dem Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen will. Ein Datum, das das Ende der Kohleverstromung anerkennt, aber kein sofortiges Handeln erfordert. Kurz: Ein Datum, mit dem nichts gewonnen ist.

Die Kommission sollte sich besser auf eine Seite schlagen, indem sie ein möglichst frühes Ausstiegsdatum festlegt und dann ihre geballte Kompetenz dafür nutzt, zukunftsfähige Bewältigungsstrategien zu erarbeiten. Doch das tut sie nicht. Weil sie zum Kompromiss verdammt ist.