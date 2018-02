Zusammenstoß bei Wendemanöver

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr war ein 68-jähriger Fahrer eines Daimler Benz auf der B28a von Rottenburg kommend unterwegs in Richtung Nagold. An der Ausfahrt zur L 1361 stellte der Mann fest, dass er sich verfahren hatte, und setzte zu einem verbotswidrigen Wendemanöver an. Der 63-jährige Audi-Fahrer hinter ihm konnte die Lage nicht richtig einschätzen und setzte zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem keiner der Fahrzeuginsassen verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.