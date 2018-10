Leitartikel Bayern-Wahl Zum neidisch werden

Natürlich mutet das alles bizarr an: dieses Logo mit dem übergroßen Kopf von Markus Söder; der großspurige Name „Bavaria One“, als wäre ausgerechnet den Konservativen keine deutschsprachige Bezeichnung für ihr Programm eingefallen. Und vor allem der Zeitpunkt: Die Wahl in Bayern findet in weniger als zwei Wochen statt, da stellt das Kabinett mal eben 700 Millionen Euro bereit, damit die bayerischen Wähler davon träumen können, schon bald das All zu erobern.