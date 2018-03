Zugbegleiterin von Schwarzfahrer mit Schraubenzieher bedroht

Göppingen. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, schloss sich der Unbekannte am Dienstag in einer Zugtoilette der Regionalbahn ein, um der Fahrkartenkontrolle zu entkommen. Die Bahnangestellte wurde auf den Schwarzfahrer aufmerksam. Nach Informationen der Polizei versuchte er die Kontrolleurin daraufhin mit einem Schraubenzieher unter Druck zu setzen. Vier Reisende und eine weitere Bahnmitarbeiterin kamen der Frau zur Hilfe, doch der Unbekannte entkam, indem er die beiden Zugbegleiterinnen zu Boden riss. Die zwei wurden dabei leicht verletzt. Der Täter rannte beim Halt am Bahnhof in Göppingen über die Gleise und flüchtete in die Innenstadt.