Zugausfälle bei Brenz- und Südbahn wegen kranker Lokführer

Ulm. Am Montag und Dienstag entfalle der Interregio-Express (IRE) Ulm-Aalen-Ulm, wie die Deutsche Bahn am Sonntag mitteilte. Auf der Strecke der Brenzbahn fahre aber stündlich ein Regionalexpress. Die Regionalbahnen zwischen Ulm und Langenau sollen planmäßig unterwegs sein. Bereits am Wochenende hatte es bei der Brenzbahn Einschränkungen wegen fehlenden Personals gegeben.

Auf der Südbahn sollen nach 9.00 Uhr die Regionalbahnen zwischen Ulm und Biberach/Riß nicht mehr fahren. Ein IRE verkehre stündlich von Stuttgart über Ulm nach Lindau und werde in beiden Fahrtrichtungen außerplanmäßig in Erbach halten. Zwischen Laupheim-West und Biberach sollen Busse die Reisenden an ihr Ziel bringen.