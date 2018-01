Zu viel Tier auf dem Tisch

Ulm. Nummer 36“ hallt es an diesem Samstag durch den kleinen Raum der Ulmer Metzgerei. Ein Kunde schiebt sich durch die Menschenmenge zum Tresen. Die zwei Kinder hat er vorsorglich im Wartebereich auf Stühlen platziert, denn seine Liste ist lang, sehr lang – Aufschnitt, Fleischwurst, Wurstsalat, Leberkäse, Weißwürste packt die Fleischereifachverkäuferin ein. 16 weitere Mitarbeiter kümmern sich um die Wünsche der zahlreichen Metzgereikunden.

Die Lust nach Wurst und Fleisch ist groß. 59 Kilogramm isst jeder Bundesbürger im Schnitt jährlich, heißt es im Fleischatlas 2018 von BUND und Heinrich-Böll-Stiftung. Das entspricht gut einem Kilogramm pro Person und Woche. Viel zu viel, beklagen Umweltschützer sowie Ernährungsexperten und fordern, die Menge mindestens zu halbieren. „Das ist eine plakative Forderung, die jedes Jahr zur Grünen Woche aufkommt“, entgegnet Thomas Vogelsang, Geschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Fleischwarenindustrie. Er schätzt den tatsächlichen Verzehr an Fleisch und Wurst deutlich niedriger ein.

300 bis 600 Gramm wöchentlich, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Dabei richtet sich die Angabe nach dem Energiebedarf, der bei einer zierlichen Frau deutlich niedriger als bei einem großen Mann ist. „Ein hoher Fleischkonsum kann eine erhöhte Fettzufuhr bedingen“, weiß DGE-Expertin Silke Restemeyer. Gemeint sind Panaden, fettige Soßen und fettreiche Wurstwaren, die zu Übergewicht führen können. Neben den Fetten wirkt sich auch der Fettbegleitstoff Cholesterol ungünstig auf den Körper, genauer auf den Blutfettgehalt aus, was Herz- und Kreislauferkrankungen fördert. Wer viel rotes Fleisch verzehrt, wozu bis auf Geflügel jede Tierart zählt, steigert zudem das Risiko für Dickdarm- und Mastdarmkrebs. „Huhn ist deshalb zu bevorzugen“, rät Restemeyer, „auch aus nachhaltiger Sicht.“

Denn die Fleischproduktion leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erderwärmung. Das liegt zum einen am Methanausstoß der Rinder. Viel stärker fällt aber die Futtermittelproduktion ins Gewicht. Hierfür werden riesige Landflächen zusätzlich intensiv bewirtschaftet. Regenwälder werden abgeholzt und Ökosysteme zerstört, die einst als Kohlenstoffspeicher dienten.

Aber auch unsere unmittelbare Umwelt ist vom enormen Viehbestand stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele Ackerflächen werden intensiv gedüngt, wodurch zu viel Stickstoff in die Umwelt gelangt. „Der Eintrag von Stickstoff in Böden, Gewässer und Luft ist eines der größten Umweltprobleme“, schreibt Alexander Maler im aktuellen Fleischatlas. So ist die Artenvielfalt gefährdet, die Feinstaubbelastung erhöht und entstehende Treibhausgase verschärfen den Klimawandel. Oft gelangt der Stickstoff als Nitrat ins Grundwasser, was die Trinkwasserqualität verschlechtert.

Viel Leid in deutschen Ställen

Bei vielen Menschen steht zudem das Wohl der Tiere im Fokus. Zwar gibt es eine Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere, doch die Realität sieht oft anders aus, wie dem Fleischatlas zu entnehmen ist: 80 Prozent der Mastschweine in Deutschland sind verletzt oder leiden an Atemwegserkrankungen. Bei mehr als jeder dritten Milchkuh ist das Euter entzündet. Über die Hälfte der Masthühner weisen Knochenbrüche auf. „Deutschland ist beim Schutz der Nutztiere kein Vorbild in Europa.“

Laut jüngster Umfrageergebnisse ist der Großteil der Deutschen bereit, mehr Geld für Fleisch aus artgerechter Haltung auszugeben. Stehen sie dann aber vor der Kühltheke im Supermarkt sind die guten Vorsätze meist schon wieder verpufft. „Frischfleisch erhöht die Kundenfrequenz“, erklärt Fleischindustrievertreter Vogelsang. Deshalb biete es der Handel häufig zu niedrigen Preisen an. Vor allem auf populäre Produkte wie Hackfleisch trifft das zu.

Eine Kennzeichnung der Tierhaltung der einzelnen Fleisch- und Wurstprodukte, wie dies bei Eiern der Fall ist, könnte Verbrauchern mehr Orientierung geben. Sowohl der Verband der Deutschen Fleischwarenindustrie als auch der Deutsche Bauernverband dringen jedoch auf eine freiwillige Kennzeichnung.

Aufgrund ethisch-moralischer Bedenken setzen viele Menschen ihren Fleischkonsum auf null. Nach Schätzungen von Proveg Deutschland (ehemals Vegetarierbund) ernähren sich rund acht Millionen Bundesbürger vegetarisch und 1,3 Millionen vegan. Allerdings variieren diese Werte je nach Studie stark. Meist fallen sie deutlich niedriger aus. Übereinstimmung gibt es bei der Verteilung der Vegetarier in der Bevölkerung: Vor allem junge, gut gebildete Frauen, die in Großstädten leben, verzichten auf Fleisch und Wurst. Hinzu kommen die sogenannten Flexitarier, die diese Produkte weitgehend meiden.

„Die Ernährung hat bereits den Stellenwert einer Ersatzreligion“, sagt Vogelsang. Und das kann sowohl für Fleischliebhaber als auch Gemüsefans gelten.