Zu viel Routine, zu wenig Instinkt

Berlin. An diesem Auftritt ist so ziemlich alles ungewöhnlich: Die kurzfristige Einladung, die frühe Uhrzeit und die geradezu spektakuläre Botschaft. Äußerlich aber ist Angela Merkel an diesem herbstlichen Montagmorgen mal wieder nicht viel anzumerken. Mit kurzen Schritten biegt sie aus der Seitentür, vergisst auch das „Guten Morgen“ für die Fotografen nicht und steigt dann auf das Podest in der CDU-Parteizentrale. „Ich möchte Ihnen gerne einige Worte zu unserer gestrigen Entscheidung über die berufliche Zukunft von Hans-Georg Maaßen sagen“, beginnt sie. Und diese „einige Worte“ haben es in sich.

Denn auch Merkel spürt, dass es mit der kollektiven Fehlerkorrektur von CDU, CSU und SPD in Sachen Maaßen nicht getan ist. Rückgewinnung von Vertrauen durch Rücknahme der Beförderung, so der Beschluss vom Sonntagabend. Formal ist das Staatssekretärs-Fiasko damit ausgebügelt, SPD-Chefin Andrea Nahles hat sich dazu erklärt, und der CSU-Innenminister Horst Seehofer ebenfalls. Problem gelöst, also. Normalerweise würde es Merkel dabei belassen und sich anderen Dingen zuwenden.

Diesmal nicht: Die Kanzlerin und CDU-Chefin wird grundsätzlich, und sie wird persönlich. Der ursprüngliche Beschluss vom vergangenen Dienstag, Maaßen nach seinem Fehlverhalten als Chef des Verfassungsschutzes zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium zu befördern – Gehaltssprung inklusive – „konnte nicht überzeugen“, fasst Merkel die Lage zusammen und fügt an: Sie selbst habe bei der Entscheidung „zu wenig an das gedacht, was die Menschen zurecht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.“ Merkel rechnet quasi öffentlich mit der Methode Merkel ab: Zu viel Mechanik, zu wenig Instinkt.

Den Super-GAU verhindert

Die SPD sieht das ähnlich und verlangt Konsequenzen. „Wir brauchen einen völlig neuen Arbeitsmodus“, sagt Generalsekretär Lars Klingbeil. Zuvor hatte der Parteivorstand das Verhandlungsergebnis akzeptiert. Auf die Idee, es als Erfolg darzustellen, kommt in der SPD derzeit kaum einer. „Jegliche euphorische Kommentierung verbietet sich, wenn man sich anschaut, wie die Stimmung ist“, findet Juso-Chef Kevin Kühnert. „Der Super-GAU konnte verhindert werden.“

So dramatisch sieht Merkel es nicht. Ihre Schlussfolgerung aus der Affäre klingt vielmehr schon wieder ganz nach dem vertrauten Kanzlerinnen-Modus: Abarbeiten! Diesel-Nachrüstung, Brexit, Pflege, Digitalisierung, zählt Merkel auf: „Hier gibt es eine Notwendigkeit der vollen Konzentration auf die Sacharbeit.“ Auf den Tag genau ein Jahr nach der Bundestagswahl will die Regierung sich nun also wirklich kümmern .

In der CDU-Präsidiumssitzung wurde über die „Causa Maaßen“ laut Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer dann nur noch „relativ kurz“ gesprochen. An Schuldzuweisungen hat vorerst niemand Interesse. Die unselige Angelegenheit soll so schnell wie möglich beendet werden. Ellen Hasenkamp, Mathias Puddig