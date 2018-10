Zu hohe Zulagen auch für Tarifbeschäftigte an Hochschulen

Stuttgart. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) bestätigte am Dienstag in Stuttgart, dass auch überhöhte Zulagen an Tarifbeschäftigte an zwei Hochschulen gezahlt wurden. Nach Angaben der «Stuttgarter Zeitung» (Dienstag) geht es um Leistungszulagen für Tarifangestellte an den Universitäten Stuttgart und Heidelberg. Dort seien der gesetzlich vorgegebene Rahmen für Zulagen überschritten worden - in vielen Fällen nur geringfügig, teilweise aber auch um signifikantere Beträge. Bauer sagte vor Journalisten, die fraglichen Zahlungen seien eingestellt worden - die Fehler würden aufgearbeitet.

Bislang ging es nur um fragliche Zulagen für Professoren an den Hochschulen in Ludwigsburg und Konstanz. Deswegen gibt es einen Untersuchungsausschuss im Landtag in Stuttgart. In der Kritik steht dabei vor allem das Krisenmanagement von Ministerin Bauer.