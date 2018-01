Zittern um die Sondierung

Berlin. Es dauerte keine 24 Stunden, bis der Widerstand hochkochte. Beim Landesparteitag der sachsen-anhaltischen SPD in Wernigerode stieg Juso-Chef Kevin Kühnert zu seiner ersten Runde in den Ring. „Lasst Euch nicht kirre machen“, beschwor er die Delegierten im Harzer Kultur- und Kongresshotel. Eine erneute Große Koalition sieht er als Irrweg an – und er wird die nächsten Tage durchs Land ziehen, um seine Partei davon zu überzeugen. Das Treffen in Wernigerode war wie eine kleine Probe für den Sonderparteitag in Bonn am kommenden Sonntag.

Wichtige sozialdemokratische Ziele hätten es nicht in das Sondierungspapier geschafft, das die Parteispitze mit CDU und CSU ausgehandelt hatte, argumentierte Kühnert. Die Bürgerversicherung und die Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent nennt er als Beispiel. Und dann führte er ein Motiv an, das schon die Zeiten der vorzeitig verblichenen Jamaika-Koalition verdüstert hatte: fehlende Verlässlichkeit.

Zu wenig Vertrauen

Die Durchstechereien vonseiten der Union während der Verhandlungen hätten „nicht dazu beigetragen, dringend notwendiges Vertrauen aufzubauen“, wetterte Kühnert. Mit fehlendem Vertrauen hatte auch FDP-Chef Christian Lindner im November begründet, warum er die Sondierungsverhandlungen mit CDU, CSU und Grünen platzen ließ.

Vor Kühnert hatte sich Außenminister Sigmar Gabriel alle Mühe gegeben, die Delegierten von einer Fortsetzung der Großen Koalition zu überzeugen. Das Sondierungspapier sei ein sehr gutes Ergebnis, das in Koalitionsverhandlungen noch ausgebaut werden müsse, sagte er. Gabriel weiß den Parteivorstand hinter sich: Nur sechs der 40 Mitglieder hatten sich gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Auch von den 600 Bonner Delegierten erwartet er Zustimmung. „Da habe ich jetzt keinen Zweifel.“

Ein „Nein“ aus Sachsen-Anhalt

Dass die Basis aber nicht immer spurt, muss auch Gabriel aufgegangen sein. Bei den sachsen-anhaltischen Sozialdemokraten sah das Ergebnis nämlich anders aus: 52 Delegierte sprachen sich gegen eine Koalition in Berlin aus, 51 dafür. Punktsieg für Kühnert. Das Wernigeröder Votum ist für die sieben Delegierten für Bonn nicht bindend. Aber es legt ein Missverhältnis zutage, das offenbar zwischen den Überzeugungen der Basis und der Funktionärsebene existiert.

Das schwant auch anderen Landesvorsitzenden und Entscheidern. So stiegen gleich eine Handvoll führender SPD-Politiker aus den Ländern in die Bütt, um Nachforderungen zum Berliner Sondierungsergebnis zu stellen. Das, was bisher verhandelt worden sei, sei nicht mehr als ein Einstieg. „Sondierungsgespräche klären nur die Frage, ob es sich lohnt, Koalitionsverhandlungen zu führen“, stellte etwa der stellvertretende Parteichef Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein klar. Dort müsse dann weiterverhandelt werden, etwa über die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen.

Auch sein Kollege als Parteivize, Thorsten Schäfer-Gümbel, stieß in dieses Horn: Es müssten „noch bestimmte Punkte nachgearbeitet werden“, sagte der hessische Landeschef. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil verteidigte das Papier: „Die Qualität der Vereinbarung erschließt sich, je mehr man sich damit beschäftigt.“ Gleichwohl gebe es „noch viel Diskussionsbedarf“.

Bei den Verhandlungspartnern der Union stieß die Kakophonie auf Unverständnis. „Was wir vereinbart haben, gilt“, unterstrich der baden-württembergische CDU-Landesvorsitzende und Parteivize Thomas Strobl. Seine Partei sei strikt dagegen, einzelne Punkte noch einmal aufzumachen. Seine Kollegin, Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, hofft auf ein positives Votum der SPD-Delegierten. „Wir haben jetzt das Sondierungspapier miteinander abgeschlossen. Wir warten jetzt auf den SPD-Parteitag, und wir hoffen, dass dann es auch grünes Licht gibt für Koalitionsverhandlungen.“

Aus der CSU kam Spott: „Martin Schulz muss jetzt zeigen, dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein kann und er den Zwergenaufstand in den Griff bekommt“, erklärte der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt.