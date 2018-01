Zertifikat für Französisch an Gymnasien

Stuttgart. Stuttgart. Bevor Susanne Eisenmann zur Vertragsunterzeichnung schritt, war es Zeit für ein Geständnis: „Ich habe in der Schule fünf Jahre Französisch gelernt. Heute geht unfallfrei noch ,Bonjour'. Das ist peinlich“, gestand Baden-Württembergs Kultusministerin. Denn, so hatten es zuvor im Stuttgarter Institut Français nicht nur die CDU-Politikerin, sondern auch Frankreichs Botschafterin Anne-Marie Descôtes und der gastgebende Generalkonsul Nicolas Eyballin betont: Die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit fußt auf gegenseitigem Verständnis, also auf Sprachkenntnissen.

Zentrale Klassenarbeit

Sie zu verbessern, darauf zielt der gestern unterschriebene Vertrag. Er besagt, dass es baden-württembergischen Gymnasiasten künftig erleichtert wird, das Sprachzertifikat DELF (Diplôme d'études en langue française) zu erwerben. Zehntklässler an Gymnasien sollen künftig – vorerst auf 74 Schulen begrenzt – freiwillig eine zentrale Klassenarbeit mit Aufgaben aus dem DELF-Pool schreiben. Bestehen sie die, können sie sich für die mündliche DELF-Prüfung anmelden und so das Zertifikat für das Niveau B1 erwerben.

Das Diplom ist international anerkannt, lebenslang gültig und dient als Nachweis für Sprachkenntnisse, etwa bei der Immatrikulation an einer Hochschule oder bei der Bewerbung im frankophonen Ausland. „DELF öffnet Türen“, sagte Descôtes.

Erste Prüfungen im April

Die neuen Klassenarbeiten kommen vom internationalen Zentrum für Französischstudien (CIEP). Sie sind freiwillig, die Lehrer entscheiden, ob sie geschrieben werden. Bisher sind 160 Lehrkräfte im Land geschult und akkreditiert, um die Prüfung abzunehmen und zu korrigieren. Im April soll die erste zentrale DELF-Arbeit geschrieben werden. Erklärtes Ziel sei, so Eisenmann, dass es in den kommenden Jahren an jedem Gymnasium des Landes akkreditierte Prüfer gibt.

Aktuell lernen in Baden-Württemberg knapp 300 000 Kinder und Jugendlichen aller Schularten im Südwesten Französisch. Der Anteil schwankt seit Jahren nahezu unverändert um die 25 Prozent aller Schüler.

Kultusministerin Eisenmann hatte zuletzt Kritik geerntet, weil sie entschied, den Beginn des Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen – meist Englisch, am Rhein Französisch – nach hinten zu verlegen: von Klasse eins in Klasse drei. Darauf angesprochen erwiderte sie gestern: „Wir verkürzen um zwei Jahre, aber wir verbessern die Qualität.“ Descôtes sagte, man könne mit der Verschiebung leben, wenn die Qualität gut sei. Axel Habermehl