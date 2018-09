Zerstörung, Chaos, banges Warten

Raleigh. Drei Tage lang zog der zerstörerische Hurrikan „Florence“ durch die Küstengebiete North und South Carolinas. Nun bewegt sich der Tropensturm langsam aufs Landesinnere zu. Experten warnen vor Überschwemmungen, die weit von der Küste entfernt ganze Ortschaften versenken könnten. So enorme Wassermengen, wie „Florence“ vor sich herschiebt, gab es bei keinem anderen Hurrikan.

13 Tote hat „Florence“ bis gestern gefordert. Darunter eine Mutter und ihr Kind aus Wilmington im Südosten North Carolinas. Sie starben, als ein Baum auf ihr Haus stürzte. Ebenso ein Mann, der durch einen Stromschlag getötet wurde, als er sein Notstromaggregat einschaltete.

In Küstengegenden haben sich Familien in den oberen Etagen ihrer Wohngebäude verschanzt und warteten auf Bergungsmannschaften. Tausende Menschen blieben das ganze Wochenende über in Schulen, Bibliotheken, Kirchen und staatlichen Verwaltungsgebäuden, die zu Notunterkünften umfunktioniert worden waren. „Wir können uns glücklich schätzen, dass nicht mehr Menschen ums Leben kamen“ sagte Taylor Fontenot von der „Cajun Navy“, einer Organisation freiwilliger Helfer, der aus Texas angereist war, um an den Einsätzen teilzunehmen. „Häuser sind hier zu Inseln geworden.“

Neben der Küstenstadt Wilmington, wo „Florence“ aufs Festland getroffen war, zog der Sturm vor allem das nördlicher gelegene New Bern in Mitleidenschaft. Die historische Stadt, zur Kolonialzeit eine Siedlung, die von Schweizer Einwanderern gegründet worden war, liegt am Zusammenfluss der Flüsse Neuse und Trent. Beide traten über ihre Ufer, verwandelten Straßen in reißende Flüsse und überschwemmten Häuser. Mitarbeiter der Feuerwehr, der Nationalgarde sowie freiwillige Helfer retteten mehr als 400 Menschen aus ihren Häusern.

Die Aufmerksamkeit gilt nun dem weiteren Kurs des Monstersturms, der eine Breite von fast 500 Kilometern hat und sich mit nur drei bis vier Stundenkilometern aufs Landesinnere zubewegte. North Carolina Gouverneur Roy Cooper warnte: „Dieser Sturm kippt epische Wassermengen über weite Teile der Carolinas“, prognostizierte er. „Überstanden haben wir Florence keineswegs.“ Peter De Thier