Zerrüttetes Verhältnis

Stuttgart. Kurz vor Weihnachten, am 19. Dezember 2017, traf sich die Spitze der CDU-Fraktion zu einem internen Weihnachtsessen auf der Vorstandsetage der Sparkassen-Akademie. Es gab Gänsekeule – und deftige Wortmeldungen. Zwischen zweitem und drittem Gang, erzählen Teilnehmer, hätten sich Spitzen-Fraktionäre den Kropf geleert. Sein Fett bekam dabei nicht zuletzt einer ab, der gar nicht anwesend war: Thomas Strobl, der CDU-Landeschef, Vize-Regierungschef und Innenminister der grün-schwarzen Koalition. Wenn Strobl in der dienstäglichen Fraktionssitzung seinen Bericht aus der Kabinettssitzung vortrage, werde er künftig Kaffee trinken gehen, kündigte einer an. Er ertrage Strobls Worthülsen nicht mehr. Andere assistierten. Einer klagte aber auch, dass Fraktion und Partei jeweils ihr eigenes Ding machten, es keine gemeinsame Strategie der CDU gebe.

Tatsächlich verlassen einige Abgeordnete regelmäßig den Fraktionssaal, wenn der 57-Jährige aus dem Kabinett berichtet. An diesem Dienstag konnten sie auf diese kleine Demonstration der Unzufriedenheit verzichten. Zum einen, weil Strobl in Berlin weilte, zur Vorbereitung der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene. Zum zweiten, weil die bisher größte Machtdemonstration auf der Tagesordnung stand: Das einhellige Votum der Abgeordneten gegen die maßgeblich von Strobl mit den Grünen ausgehandelte Reform des Landtagswahlrechts. Dabei stimmten die Fraktionäre aus tiefer innerer Überzeugung gegen die Reform, nahmen aber eine Beschädigung Strobls zumindest billigend in Kauf. Wer sich nicht für die Reform, aber auch nicht gegen Strobl positionieren wollte, ging während der Abstimmung vor die Tür. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch spottet über einen „Hilfs-König ohne Truppen und ohne Land“.

Die Loyalisten zürnen, dass CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart diesen Zielkonflikt überhaupt eröffnet habe. „Das war ein Vollangriff auf den Führungsanspruch von Thomas Strobl“, sagt ein Getreuer, der zugleich klagt, dass der formal erste Mann der Landes-CDU das leider auch zugelassen habe. „Er war nicht präsent, weder körperlich noch inhaltlich. Einen Kompromissvorschlag zum Wahlrecht hat der Thomas der Fraktion nie gemacht.“

Die Landtagsfraktion und Strobl, das war noch nie eine Liebesgeschichte. Hier eine Truppe sehr selbstbewusster Abgeordneter, die sich vor allem ihrem Wahlkreis verpflichtet fühlen und nicht der Stuttgarter Parteizentrale. Dort der auf der Berliner Bühne sozialisierte ehemalige Bundespolitiker, dem die Perspektive mancher Fraktionäre zu provinziell und zu binnenorientiert erscheint. Bei der Urwahl für die Spitzenkandidatur 2016 hatte die große Mehrheit der Fraktion Guido Wolf unterstützt. Strobl durfte erst übernehmen, als die Landtagswahl verloren war. Das gegenseitige Misstrauen aber ist geblieben. Dass der formal starke Mann der Südwest-CDU als Innenminister gegenüber den Grünen sehr viel schwarze Politik durchsetzen kann, nehmen die Abgeordneten zwar wohlwollend war. Aber sie registrieren auch, dass ihr Vormann in der Fraktion selbst keine Position zu der Frage bezogen hat, ob es 12, 13,14 oder 15 Polizeipräsidien geben soll. Für die Innere Sicherheit war die Antwort nicht essentiell, für das Ansehen mancher Abgeordneter in ihrem Wahlkreis sehr wohl.

Auch die Reform des Landtagswahlrechts ist eine Frage der Perspektive: Einem Parteichef liegt die Einführung einer von der Partei bestimmten und von Parteigliederungen wie der Frauen Union vehement eingeforderten Liste naturgemäß näher als den Abgeordneten, die ihr Mandat dem derzeitigen System verdanken. Eine Form, solche Konflikte schiedlich-friedlich zu lösen, aber haben Strobl und Fraktionschef Reinhart bis heute nicht gefunden. Das Verhältnis der beiden Alphatiere gilt, allen Dementis zum Trotz, als zerrüttet.

Strobl müsse nun Führung zeigen und Reinhart die Grenzen deutlich machen, sagen Parteifreunde, die ihm nahestehen. Es gehe um mehr als das Wahlrecht. Es gehe um seine Autorität und darum, wer die CDU in die Wahl 2021 führe. Die Fraktion aber hat am Donnerstag in einer Schaltkonferenz ihre Position bekräftigt. Dagegen steht der im Staatsministerium erwirkte Beschluss, einen grün-schwarzen Arbeitskreis mit der Wahlrechtsfrage zu betrauen. Der Ausgang der Machtprobe ist damit offen.