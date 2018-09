Zermürbender Kampf um ein bisschen Geld

Schwäbisch Hall. Eigentlich müsste Rainer Deininger ständig aus der Haut fahren. Doch der 58-Jährige bleibt äußerlich ruhig und sehr beherrscht, wenn er sein Martyrium schildert. Seine Krankengeschichte führt bereits in den Grenzbereich menschlichen Daseins. Der Konflikt um eine Frühverrentung übertrifft aber diese schweren Leiden noch. Den Institutionen völlig ausgeliefert, kann er deren Vorgehen kaum beeinflussen, obwohl es seine Existenz massiv bedroht. „Ich habe immer an unseren Staat geglaubt. Jetzt fühle ich mich von ihm total alleingelassen“, sagt der Schwäbisch Haller. Wut schwingt nicht mit, aber ganz tiefe Enttäuschung.

Innerhalb von fünf Jahren ändert sich fast alles in Rainer Deiningers geordnetem Leben. Wegen schwerer Darmbeschwerden kommt er 2013 ins Krankenhaus. Der massiv geschädigte Dickdarm muss komplett, der Dünndarm zum Teil entfernt werden. „Mein Darm ist förmlich explodiert“, schildert Rainer Deininger die Situation. Die Ursache für die Erkrankung bleibt unklar. Er erhält einen künstlichen Darmausgang (Stoma). Auch die Gallenblase wird entfernt. Im Zuge der Eingriffe kommt es zu einer dramatischen Blutvergiftung. Krankheitserreger oder deren Giftstoffe fluten den gesamten Körper. Die behandelnden Ärzte versetzen den stark geschwächten Patienten in künstliches Koma. Er überlebt diese Sepsis nur knapp. 2014 folgen weitere Eingriffe, um Enddarm und Schließmuskel herauszuoperieren. Dabei wird ein Harnleiter durchtrennt und wieder zusammengenäht. Drei Jahre später bilden sich ständig Nierensteine, die in den Harnleiter wandern. Sie müssen jeweils in zwei Operationsschritten entfernt werden. Die behandelnden Ärzte informieren Rainer Deininger, dass die Komplikationen wegen des fehlenden Dickdarms wohl immer wieder auftreten würden, verbunden mit Störungen der Nierenfunktion. 2018 diagnostizieren die Mediziner einen bösartigen Nierentumor. Der Patient verliert einen Teil des befallenen Organs.

So nüchtern, wie Rainer Deininger die 21 teils schweren Operationen samt Vollnarkosen aufzählt, so ruhig, aber unmissverständlich spricht er über die tiefen Spuren, die sie hinterlassen haben. In einen erholsamen Schlaf findet er nachts überhaupt nicht mehr. „Nach zwei Stunden wache ich auf, weil ich meinen Stomabeutel entleeren muss oder meine innere Uhr daran denkt. Dann döse ich allenfalls noch.“ Ihn plagt etwa die Furcht, das Stoma halte nicht dicht. Selbst im Liegen befalle ihn Schwindel. Die Folge: Stürze beim Aufstehen. Durch die chronisch-entzündliche Darmerkrankung (Morbus Crohn) bilden sich Aphthen – Geschwüre in der Mundschleimhaut. Das Immunsystem des früheren Sportlers ist genauso geschwächt wie sein gesamter Körper. Die Folgen der Blutvergiftung wie die Verwachsungen im Bauchraum verursachen nach siebenmaliger Öffnung stetige Schmerzen. Das gilt auch für seine lädierte Wirbelsäule (versteifter Halswirbel, unnatürlich beweglicher Lendenwirbel) und weitere Erkrankungen wie ein Tinnitus oder Hypertonie. Er kann sich kaum noch konzentrieren, vor allem sein Kurzzeitgedächtnis fällt immer wieder aus.

In Arztbriefen und Stellungnahmen bestätigen zahlreiche behandelnde Ärzte dies alles. Sie empfehlen dem als Referent für Unternehmenssteuerung Tätigen 2016, einen Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung zu stellen. Sie bescheinigen ihm durch die Bank, nicht mehr arbeitsfähig zu sein. Nach einem vierwöchigen Aufenthalt in einer Reha-Klinik im Sommer 2016 – Träger ist die Deutsche Rentenversicherung (DRV) – heißt es im Entlass-Schreiben: arbeitsunfähig. Zwei DRV-Gutachter – eine Fachärztin für Innere Medizin und ein Chirurg – erklären nach Untersuchungen hingegen: Der Mann kann arbeiten, sechs Stunden und mehr pro Tag. Deiningers Antrag wird abgelehnt. Er legt Widerspruch ein und landet beim nächsten DRV-Arzt. Der bestätigt seine Kollegen. Richtig, Rainer Deininger arbeitet zu diesem Zeitpunkt noch, jedenfalls zweitweise. Sein Verhängnis? „Ich bin ein Kämpfer“, sagt er. Sofern möglich, schleppt er sich morgens an seinen Schreibtisch, bei der Rückkehr nach Hause ist er zu nichts mehr fähig. Die Kräfte schwinden.

Im Februar 2017 weist die DRV den Widerspruch zurück. Deininger reicht Klage ein. Mehr als ein Jahr vergeht. Mitte März 2018 schließlich, nach knapp einstündiger Untersuchung des vom Sozialgericht Heilbronn beauftragten Sachverständigen, stützt dieser die Ansicht der DRV-Ärzte. Rainer Deininger kann es nicht fassen. „Falsche Angaben, viele Krankheitsfolgen nicht berücksichtigt, Arzterkenntnisse und Aussagen einseitig bewertet oder zugunsten der DRV interpretiert, Widersprüche, wozu er noch fähig sei“, hält er dem Neurologen vor. Sein plastischer Vergleich: „Das ist doch, als ob man mit seinem Auto zur Hauptuntersuchung beim Tüv vorfährt. Dort misst man nur den Luftdruck und erklärt den Wagen für fahrtüchtig.“ Seine Ärzte, der Amtsarzt, der ihm eine Schwerbehinderung von 90 Prozent zugesprochen habe oder die Mediziner der Krankenkasse seien doch keine Deppen. Selbst die DRV-eigenen Leitlinien zur Begutachtung von Patienten mit Darmerkrankungen geben vor, dass Patienten wie Deininger nicht arbeitsfähig sind.

2000 Euro für Gegengutachten

Damit nicht genug: Das Sozialgericht Heilbronn teilt noch im März 2018 mit, er möge doch seine Klage mangels Aussicht auf Erfolg zurückziehen. Es folge dem „ausführlichen und nachvollziehbaren Gutachten“ des Sachverständigen. Deiningers Anwalt beantragt einen Gegengutachter, der ihm laut Gesetz zusteht. Das Gericht akzeptiert ihn und zieht dafür 2000 Euro ein. Er verfasst nun seine Expertise. Kann er das Gericht überhaupt noch umstimmen? Mittlerweile wird Deininger bei der Arbeitsagentur geführt. Diese teilt dem 58-Jährigen eine Woche nach seiner Krebsoperation mit, er solle doch mit Bewerbungsunterlagen vorsprechen, er stünde nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Dort hatte der Amtsarzt ihm zuvor noch eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Dass Rainer Deiningers bisheriges Arbeitsverhältnis noch besteht, scheint ohne Belang.

Der Kampf gegen die langsam mahlenden bürokratischen Mühlen und die juristischen Finessen sind für den Mann, der 41 Jahre klaglos alle Beiträge der Sozialversicherungen gezahlt hat, noch lange nicht entschieden. Und für seine krankheitsbedingten finanziellen Nöte, in die er völlig schuldlos gerät, scheint sich gar kein Vertreter des Sozialstaats zu interessieren.