Zehntausende Fans bei Konzert der Rolling Stones

Stuttgart. Bei sommerlichen Temperaturen wurde die legendäre Band begeistert von Zehntausenden Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena empfangen. Vor dem Auftritt von Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ron Wood spielte die britische Indie-Rock-Band The Kooks.

2016 hatten Jagger und Co. nach elf Jahren Pause ihr Studio-Album «Blue & Lonesome» veröffentlicht. Im September 2017 starteten sie dann ihre «No Filter»-Tour in Hamburg. Dieses Jahr legten die Rock-Giganten nach einer Pause wieder in Dublin los. Die Tournee endet am 8. Juli in Warschau.