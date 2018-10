Zahlreiche Opfer und viel Zerstörung

Wir wollen keine Fotos“, sagt ein übermüdeter Ladenbesitzer in Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca zur Reporterin der Zeitung „El País“. „Wir wollen, dass ihr einen Besen nehmt und fegt.“ Nach den Wolkenbrüchen im Osten Mallorcas kämpfen die einen gegen die Spuren der Verwüstung, die die Schlammflut aus den nahen Bergen in der Nacht zum Mittwoch angerichtet hat. Andere sind auf der Suche nach Bildern: Journalisten, Fotografen, Kameraleute, neugierige Zuschauer. Manche haben mit Kameras bestückte Drohnen aufsteigen lassen, um einen Panoramablick von der zerstörten Landschaft einzufangen. Die Guardia Civil droht, sie abzuschießen: Der Luftraum muss für Hubschrauber frei bleiben. Hilfe steht an erster Stelle.

800 Rettungskräfte sind in Sant Llorenç, in Artà, in S‘Illot im Einsatz, auch 80 Soldaten vom Festland. Ihre dringlichste Aufgabe: die Suche nach drei Vermissten, einem fünfjährigen Kind aus der Gegend und einem deutschen Paar, 61 und 63 Jahre alt, das seit Jahren auf Mallorca lebt. Gestern Nachmittag wurden zwei Leichen gefunden, möglicherweise das vermisste Paar.

Ein anderer Leichnam ist als der eines 57-jährigen deutschen Journalisten identifiziert worden. Er war am Mittwoch im Auto auf dem Weg zum Flughafen von Palma gewesen, um eine Bekannte abzuholen, berichtete die „Neue Presse“. Seit er den Ort Sant Llorenç des Cardassar passiert habe, sei er nicht mehr erreichbar gewesen.

Im Süden Sardiniens haben Überschwemmungen mindestens ein Todesopfer gefordert. Auch dort war in 24 Stunden fast so viel Regen gefallen wie gewöhnlich innerhalb eines ganzen Jahres. Die Unwetter verwandelten Straßen in der Inselhauptstadt Cagliari in reißende Flüsse und weite Landstriche an der Küste der beliebten Ferieninsel in riesige Wasserflächen.

An einer der Hauptstraßen des Sommertourismus entlang der Strände südwestlich von Cagliari brachten die Wassermassen eine Brücke zum Einsturz. Dabei wurde niemand verletzt, denn sie war aus Sicherheitsgründen einige Stunden zuvor abgesperrt worden. Die Suche nach einem Schafhirten, der von einem Nachbarn als vermisst gemeldet wurde, blieb zunächst ohne Erfolg. Möglicherweise hatte er versucht, seine Herde in Sicherheit zu bringen.

Nach schweren Regenfällen sind in Südfrankreich mehrere Autos ins Mittelmeer gespült worden, ein Mensch wurde später an einer Flussmündung tot in seinem Wagen gefunden. Das Unglück ereignete sich nahe der Gemeinde Sainte-Maxime an der Côte d‘Azur. Die Autos waren von einem über die Ufer getretenen kleinen Fluss mitgerissen worden.