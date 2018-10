Zahl der Opfer steigt weiter

Palu. Zu normalen Zeiten lockt das Prince-John-Tauchresort Urlauber mit deutschem Management, mit Ferien „weit weg vom Massentourismus“ und mit türkisfarbenem Wasser. Jetzt sind sie hier froh, überlebt zu haben. Die 15 Bungalows liegen an der Westküste Sulawesis, oben an der Spitze der Bucht von Palu. Hier bebte die Erde besonders schlimm, hier traf der Tsunami zuerst auf die Küste.

Die zwei Dutzend Touristen, die im Resort gerade Urlaub machen, vorwiegend Deutsche, haben die Katastrophe alle überlebt. „Mit einem Mal kam mit gewaltiger Wucht eine riesige Menge Wasser auf uns zu“, erzählt Tauchlehrerin Anna Kirstein. „Aber wir hatten großes Glück. Keiner unserer Gäste ist verletzt.“ Nur wenige hundert Meter weiter am Strand und auch in Donggala, der nächsten Gemeinde, gab es Tote. Unter einigen Palmen liegen immer noch Leichen.

Es sind grausige Szenen, die sich an der Küste abspielen. Etwa in der schwer zerstörten 350 000-Einwohner-Stadt Palu. Man sieht Helfer mit den Händen graben. Bagger, die Massengräber ausheben. Leichensäcke in gelb und orange.

Immer noch weiß keiner, wie groß das Ausmaß der Katastrophe ist. Die Behörden sprechen am Montag von mindestens 844 Opfern. Das sind nur die Toten, von denen man schon weiß, wie sie heißen. Von vielen weiß man das noch nicht. Und das sind nur die Toten aus Palu. In manche Gebiete haben es die Helfer auch nach drei Tagen noch nicht geschafft. Befürchtet wird, dass letztlich Tausende binnen weniger Minuten ihr Leben verloren.

Die Not der Überlebenden ist groß. Viele klagen, dass die Behörden sie alleine lassen. „Hier hilft uns niemand, nicht einmal mit einem Glas Wasser“, sagt Mahmud, ein älterer Mann in Palu. Er hat seine Frau verloren. Die Leiche musste er selbst aus den Trümmern graben. Ein Nachbar, Amir Sidiq, erzählt: „Hier ist nicht mal jemand, um Bestattungen zu organisieren. Bald wird es nach Leichen riechen.“

Es fehlt an den wichtigsten Dingen, sagt ein Suchtruppleiter in Palu, vor allem an schwerem Gerät. Weil der Strom ausgefallen ist, fliegt das Militär Generatoren ein. Angesichts all der Not bat Indonesiens Präsident Joko Widodo um internationale Hilfe.

Zunächst gilt es, die schlimmste Not zu lindern. Langsam werden die Lebensmittel knapp. In Palu gab es schon erste Plünderungen. „Wir haben seit drei Tagen nichts gegessen“, schreit eine Frau in die Kameras. An den Tankstellen stehen Menschen in langen Schlangen für Benzin an.

Die Gäste im Prince-John-Resort werden noch warten müssen, bis sie wieder zurück nach Europa können. „Wir wissen nicht, wie wir die Leute von hier wegbekommen“, sagt Tauchlehrerin Kirstein, die aus der Nähe von Rostock kommt. „Wir haben keine Autos, kein Benzin. Und wir haben nur noch für ein paar Tage zu essen und zu trinken.“ Christoph Sator