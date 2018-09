Youngster Zverev lässt die Oldies jubeln

Chicago. Klitschnass von der Champagnerdusche setzte Alexander Zverev zum verdienten Siegesschluck aus dem riesigen Pokal an – Teamkollege Roger Federer stützte den Kelch mit väterlicher Fürsorge. „Wenn Papa dich das erste Mal trinken lässt“, betitelte der gefeierte Matchwinner Zverev das Bild bei Twitter. In der Nacht zum Montag hatte er mit seinem hart erkämpften Erfolg gegen den Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson das Team Europa beim Laver Cup zum Gesamtsieg und der damit verbundenen Titelverteidigung geführt.

In einer dramatischen Partie besiegte der Weltranglistenfünfte den Südafrikaner Anderson in Chicago mit 6:7 (3:7), 7:5, 10:7 und bescherte seiner Mannschaft damit den entscheidenden Punkt zum 13:8 für den Team-Erfolg. US-Open- und Wimbledon-Sieger Novak Djokovic musste anschließend nur noch mitfeiern: Weil Zverev die maximale Anzahl an Punkten für den Gesamtsieg erreicht hatte, fand das Abschlussmatch des Serben gegen den Australier Nick Kyrgios nicht mehr statt.

Zuvor hatte der 20-malige Grand-Slam-Sieger Federer mit dem 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 10:7 gegen den US-Aufschlagriesen John Isner die Vorlage für den Titelgewinn gegeben. Dabei hatte der Sonntag für Zverev und den Schweizer alles andere als gut begonnen. Vor ihren Einzelpartien hatten die beiden ihr gemeinsames Doppel noch gegen Isner und Jack Sock mit 6:4, 6:7 (2:7), 9:11 verloren und waren damit gegen den Rest der Welt mit 7:8 in Rückstand geraten.

Doch das Blatt wendete sich durch Federers Kraftakt. Als Zverev nach seinem verwandelten Matchball zu Boden sank, warfen sich seine Teamkollegen auf den 21-Jährigen, dass der nach Luft japste. „Ich dachte nur: Geht runter von mir“, scherzte Zverev: „Nein, es war ein unglaubliches Gefühl.“

Jedes Mannschaftsmitglied des Titelträgers Europa durfte sich über 250 000 Dollar bei dem Drei-Tages-Turnier freuen.. sid