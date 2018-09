Wurst und Fleisch massenweise

Wer macht schon noch selbst zu Hause eine Schlachtplatte? Wie gut, dass es sie jedes Jahr mit Blut- und Leberwurst, Sauerkraut und Kesselfleisch und dazu herzhaftes Bauernbrot in Bühl gibt. „Schmeckt sehr gut“, lobte Brigitte Heinz aus Rottenburg. Sie war bei warmen Temperaturen und Sonnenschein mit dem Fahrrad gekommen und zählte zu hunderten Stammgästen, die eine Schlachtplatte bei der 72. Sichelhenke genossen.

Früher sei das Fest zur Erntezeit unter freiem Himmel gewesen, seit einigen Jahren steht ein Festzelt für 800 Leute neben dem Musikerheim berichtete Bernhard Weber, Vorsitzender des veranstaltenden Musikvereins Bühl. Dass gleichzeitig der Umbrisch-Provenzalische Markt und der Stadtlauf in Tübingen viel Publikum anziehen, störe kaum. Die Sichelhenke sei eine Institution im Neckartal und habe andere Besucher.

Am Samstagabend sorgten die Föhrenberger Blasmusiker für Unterhaltung. Viele Besucherinnen und Besucher kamen in Dirndl und Lederhosen gekleidet. „Die Stimmung war super“, sagte Weber. Zum Frühschoppen am Sonntag spielte der Musikverein Hirrlingen auf. Nachmittags unterhielt die Postkapelle, am Abend der Musikverein Wurmlingen. Insgesamt hat der Musikverein Bühl bei seinem Fest rund 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz. „Eigentlich ist der ganze Ort dabei“, sagte Weber.

Viele nehmen sich sogar eine Woche Urlaub, um neben dem Fest selbst auch bei Auf- und Abbau zu unterstützen. 20 Leute alleine bereiteten am Donnerstag und am Freitag die Schlachtplatten vor. Weil wegen Auflagen von Behörden nicht mehr selbst geschlachtet wird, kauft der Musikverein das Fleisch dafür zu. Verarbeitet wird es im Schlachthaus nach wie vor selbst.

Am heutigen Montag beginnt der Mittagstisch um 12 Uhr. Am Nachmittag gibt es Schlager mit Franz Hofmeister, später spielt der Musikverein Bühl selbst zum „Dämmerschoppen“. Den öffentlichen Festausklang gestaltet der Musikverein Nellingsheim musikalisch. Doch es geht noch einen Tag weiter. Denn am Dienstag hat die Stadtverwaltung Tübingen ihren Wandertag. Sie kommt mit 1.200 Leuten vorbei, um sich im Festzelt ab den frühen Abendstunden mit vorbestelltem Essen zu stärken.