Ulm. Solche Ungetüme kann man nur noch der Länge nach aufschlitzen und in Stücke hacken. Für die Psychohygiene ist das ein Fest! Abgesehen davon taugen die Schlauchschnipsel höchstens noch als Klingen-Schutz. Quasi als Topflappen für Äxte, Hacken, Sägen...

Aber dann: nichts wie her mit den neuen Schläuchen! Allein schon die Werbung dafür ist so verheißungsvoll, dass man sich selbst als Nichtgartenbesitzer nichts sehnlicher wünscht als ein „Magic Flexi Wonder“ oder gar einen „Fantastic Hose“. Im Ruhezustand auf Handtaschenformat zusammengeschrumpelt, dehnt sich so ein Wunder-Schlauch unter Wasserdruck zu Giga-Größe aus.

Aus lauter Freude am Schauspiel fährt Hans-Jörgs Nachbarin ihren neuen Schlauch zurzeit fünfmal täglich aus. Demonstrativ, direkt am Gartenzaun. Aus und ein, aus und ein, aus und ein. So eine Giftspritze!

Es klingelt bei Hans-Jörg. Die Giftspritze. Ob Hans-Jörg ihr seinen strammen alten Schlauch ausleihen könne, bitteschön? Ihr neuer sei schon ausgeleiert.