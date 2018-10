Württembergische Winzer in schwieriger Lage

Stuttgart. „Wir sind in einem sehr harten Markt“, sagt Roman Glaser über die 114 Weingärtnergenossenschaften in Baden und Württemberg. Gerade in Zeiten, in denen der Konsum von Wein um 3,2 Prozent zurückgeht, sieht der Präsident des Genossenschaftsverbands die Gemeinschaftsidee von Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Rettung an: „Es ist nicht ausdenken, wenn jeder auf sich allein gestellt wäre.“

Tatsächlich konnten sich die Kooperativen im Südwesten gut behaupten. Ihre Mitglieder bewirtschaften 70 Prozent der Rebfläche. In Baden steigerten die 74 Genossenschaften 2017 den Absatz von Wein und Sekt um 4,1 Prozent auf 85,9 Mio. Liter. Der Umsatz legte um 2,4 Prozent auf 269 Mio. EUR zu. Die 40 Betriebe in Württemberg hielten mit 69,3 Mio. verkauften Litern ihr Niveau, der Umsatz sank allerdings um 1,5 Prozent auf knapp 215 Mio. EUR.

Auch wenn jetzt über einen sehr guten Jahrgang 2018 gejubelt wird, der mengenmäßig weitaus besser ausfällt als anfangs befürchtet, ist die finanzielle Situation für viele Betriebe nicht rosig. „Wir bekommen nicht mehr als vor zehn Jahren, aber wegen der Preissteigerungen brauchen die Winzer eigentlich mehr“, erklärte Rainer Lang, Vorstandsvorsitzender der Weingärtner Stromberg-Zabergäu mit Sitz in Brackenheim.

Diese Kellerei hat sich als eine der ersten hierzulande vor 25 Jahren auf den Öko-Zug gesetzt, 27 von 740 Hektar werden biologisch bewirtschaftet. Die Trauben werden separat ausgebaut. „Das ist eine wertvolle Nische“, sagte Kellermeister Albrecht Hauber. Weil beim Binden von Stoffen – der Klärung – auf tierisches Eiweiß verzichtet wird, sind die elf Weine auch vegan. Durch den Export, etwa nach China und Japan, sollen neue Kunden für den „organic wine“ erreicht werden. Dennoch ist kein Ende des Mauerblümchendaseins in Sicht. In zehn Jahren erwartet WG-Chef Lang zwar ein Wachstum um 50 Prozent, doch dies wäre nur eine Fläche von 40 Hektar.

Offenbar ist die Arbeit mit den Bio-Weinen deutlich komplizierter als mancher Wengerter glauben möchte. „Da sind schon einige kläglich gescheitert“, sagt Kellermeister Hauber. „Denn längst nicht jeder, der grüne Ideen im Kopf hat, kann Öko-Weinbau betreiben.“ Hans Georg Frank