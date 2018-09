Würth zum Ehrenbürger Palermos ernannt

Palermo. Der Hohenloher Unternehmer Reinhold Würth ist jetzt Ehrenbürger von Palermo, der Hauptstadt der Autonomen Region Sizilien. Bürgermeister Leoluca Orlando nannte die Ehrung ein Zeichen des Dankes für das finanzielle und ideelle Engagement, mit dem Würth die Renovierung der Capella Palatina ermöglichte und wichtige Ausstellungen mit Werken seiner Sammlung nach Palermo brachte. Er sagte, Würth sei ein leuchtendes Beispiel unternehmerischen Engagements für Europa und seine Kultur. Leidenschaftlich plädierte Orlando für die politische Einigung Europas und gegen das Anschwellen des Nationalismus in Italien. In Palermo sei immer Platz für alle gewesen. Das gelte heute auch für die Flüchtlinge. Würth nannte Palermo eine Stadt, die stärksten Eindruck auf ihn gemacht habe: Die Spuren der Staufer in Württemberg führen nach Sizilien, verbinden ihn, den Unternehmer, mit Palermo, der Stadt, in der Stauferkaiser Friedrich II. sein Grab hat. Die Sammlung Würth werde 2019 eine weitere Ausstellung in Palermo ermöglichen. Claus Detjen