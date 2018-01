Ulm. Urkunde müsste man sein! Die älteste Urkunde des Aachener Stadtarchivs zum Beispiel, die morgen in buchstäblich bester Verfassung ihren 1000. Geburtstag feiert. Das lateinische Schriftstück, eine Art kaiserlicher Geschenkgutschein, ist aus Pergament und liegt da wie eine Eins. Alles tippitoppi in Schuss, vom wächsernen Majestätssiegel bis zur diplomatischen Minuskel, nicht zu verwechseln bitteschön mit dem Meniskus, dessentwegen der Schwabe oft schon mit 40 Knieprobleme hat respektive baise Knui. Bei der Minuskel in der Aachener Urkunde handelt es sich selbstredend um kein Verschleißkörperteil, sondern um eine blitzsauber hingepinselte Urkundenschrift mit ausgeprägten Ober- und Unterlängen sowie diversen XXL-Buchstaben – littera elongata, wie der Lateiner sagt. Da sagt man als knuikranke Schwäbin gleich gar nix mehr, zumal wenn man statt einer gestochenen Minuskel nurmehr schludrige Wozzäbbs unter sich lässt, die oft nicht einmal den Tag überleben. Geschweige denn den Umzug auf ein neues Smartphone. Dafür nämlich muss man „entweder den kompletten Ordner WhatsApp auf den internen Speicher oder den Ordner Databases in den Ordner WhatsApp kopieren“, und das alles können wir in 1000 Jahren nicht.

Just am Urkunden-Geburtstag fangen wir einfach ganz von vorn an. Und wozzäbben Meniskus-News in littera elongata.