Wolff vernagelt den Kasten

Varazdin. Es war kein schön heraus gespielter, aber ein extrem wichtiger Sieg, den die deutschen Handballer gestern in Varazdin bejubeln konnten. Der Europameister tat sich gegen Außenseiter Tschechien lange Zeit schwer, kam am Ende aber zu einem 22:19 (9:10)-Erfolg und kann damit weiterhin aus eigener Kraft das Halbfinale perfekt machen. Dafür müssen sich Kapitän Uwe Gensheimer und Co. morgen aber gegen Dänemark (18.15 Uhr/ARD) und am Mittwoch gegen Spanien (20.30 Uhr/ZDF) erheblich steigern.

Was die deutschen Spieler optimistisch stimmt, ist die gezeigte Leistung der letzten zehn Minuten gegen das bisherige Überraschungsteam dieser EM in Kroatien. „Die Atmosphäre dieser Phase müssen wir in die kommenden Partien mitnehmen“, stellte Patrick Groetzki klar. Initialzündung zur Wende war die Einwechslung von Andreas Wolff, der 13 Minuten vor dem Ende für den bisher stark haltenden Silvio Heinvetter kam. Der 26 Jahre alte Keeper vernagelte das Tor und kassierte lediglich einen Gegentreffer. Aus einem 16:18 wurde so vor 2130 Zuschauern das 22:19.

„Andi hat die Tschechen zur Verzweiflung gebracht“, freut sich Prokop über den gelungenen Schachzug. Zuvor hatte es jedoch fast 50 Minuten gedauert, bis sein Team den Ballast der mauen Vorrunde hinter sich gelassen hatte. Prokop setzte zu Beginn auf Kai Häfner und Steffen Fäth, die sich bislang noch nicht groß zeigen konnten. Fäth nutzte seine Chance und war mit acht Toren und wichtigen Anspielen an den Kreis der Mann des Spiels. „Er war derjenige, auf den wir uns im Angriff verlassen konnten“, lobte Prokop den Rückraumspieler. Der 27-Jährige trug die Offensive des Titelverteidigers, der sich sonst im Angriff aber erneut schwer tat. „Vorne ist bei uns noch der Wurm drin“, räumte Fäth ein.

Umso wichtiger war es, dass die Abwehr und die Torhüter dahinter langsam in Form kommen. Denn vorne leisten sich die Deutschen weiterhin zu viele Fehlpässe und -Würfe. Beispielsweise Mitte der ersten Hälfte, als erst Patrick Groetzki einen Gegenstoß verwarf und anschließend Fäth den Ball ins Nirgendwo warf. Statt auf 8:5 davonzuziehen, folgten 15 katastrophale Minuten, in denen Deutschland bis zur Halbzeit nur zwei weitere Treffer gelangen.

„Im Angriff ist der Wurm drin“

Nach dem 9:10 zur Pause wurde es nicht besser, auch weil Thomas Mrkva im gegnerischen Tor eine starke Leistung ablieferte. Gleich reihenweise scheiterten die DHB-Akteure an dem 28-Jährigen, der für Zweitligisten HBW Balingen/Weilstetten spielt.

Die Tschechen taten sich jedoch ebenfalls im Angriff schwer, fanden dann aber eine Lösung, indem sie immer wieder erfolgreich den sechsfachen Torschützen Tomas Cip in Szene setzten. Nach dem 16:18 durch den Rechtsaußen wurde es Prokop dann zu viel. Er stellte Wolff ins Tor, der prompt einen Siebenmeter vom bisherigen EM-Toptorjäger Ondreaj Zdrahala und anschließend einen freien Wurf von Cip entschärfte. Damit lag der Bundestrainer mit seiner Entscheidung goldrichtig: „Ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem Wechsel dem Team noch einmal einen Schub geben kann.“

Gegen Dänemark müssen sich die Deutschen allerdings steigern. Dass sie das Zeug dazu haben, hat die Schlussphase gegen Tschechien gezeigt. Allerdings werden zehn gute Minuten gegen den Olympiasieger nicht für einen Sieg ausreichen.