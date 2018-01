„Wohnungsproblem ist noch lange nicht gelöst“

Schwäbisch Hall. Bausparkassen ächzen unter der Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank. Marktführer Schwäbisch Hall hat nach den schwierigen Jahren 2015 und 2016 die Wende geschafft. Ein Gespräch mit Vorstandschef Reinhard Klein über alte Verträge, Hindernisse im Wohnungsbau und Millionen-Investitionen ins Digitale.

Lohnt sich Bausparen in der Nullzins-Ära überhaupt noch?

Reinhard Klein: Wenn es je einen Sinn ergab, sich gegen steigende Zinsen abzusichern, dann jetzt. Der Boden bei den Zinsen ist erreicht. Mit der Wohnungsbauprämie kommen Sie in der Ansparphase auf eine Rendite von rund 2 Prozent und sichern sich ein Darlehen in unserem günstigsten Tarif für 1,4 Prozent. Damit legen Sie für sich oder Ihre Kinder den Grundstein für die eigenen vier Wände.

Wie ist das Jahr 2017 gelaufen?

In Summe gut. Wir haben noch keine exakten Zahlen aus der Branche. Aber wir wissen, dass wir im Bausparen weiter einen Marktanteil von mehr als 30 Prozent haben. Im Geschäft mit den Baufinanzierungen sind wir stärker als der Markt gewachsen. Da gehören wir zu den drei größten Anbietern. Auch unser Ergebnis ist deutlich besser als im Vorjahr.

Wollen Sie im Ausland wachsen? Wie interessant sind die USA?

Je anglo-amerikanischer das Umfeld ist, je näher am Kapitalmarktmodell wie in Großbritannien und den USA, desto schwieriger ist es, Bausparen zu etablieren. Ein anderes Thema ist, dass die politische Stabilität abgenommen hat. Wenn wir im Ausland investieren, erwarten wir, dass die nächsten 15 Jahre stabil sind. Wo kann man das heute noch sagen?

Was bedeutet das?

Das bestehende Auslandsgeschäft bauen wir aus. Es trägt etwa 20 Prozent zu unseren Erträgen bei. Aber es gibt im Moment kein weiteres Land, bei dem wir ein gutes Gefühl hätten, jetzt eine Bausparkasse zu gründen.

Und in Deutschland?

Hier ist das Marktumfeld sehr gut. Die Menschen wollen in die eigenen vier Wände. Sie sehen das richtigerweise als alternative Kapitalanlage und als Baustein ihrer Altersvorsorge. Alle Parteien hatten das Thema in ihren Wahlprogrammen. Der Handlungsdruck ist immens. Denn es fehlen etwa 1 Mio. Wohnungen. Die Zahl der Fertigstellungen steigt zwar, liegt aber hinter dem Bedarf. Und die Zahl der Baugenehmigungen geht schon wieder leicht zurück. Das Wohnungsproblem ist also noch lange nicht gelöst.

Was muss geändert werden?

Ein abendfüllendes Thema. Ein Beispiel sind die hohen Nebenkosten: Je nachdem, in welcher Region Sie leben, addieren sich diese locker auf 10 bis 15 Prozent, zusätzlich zum Kauf- oder Baupreis. Die Grunderwerbsteuer ist zu hoch. Und es müssen mehr Grundstücke ausgewiesen werden, auch in Ballungsräumen wie Stuttgart oder prosperierenden Regionen wie Ulm.

Was hemmt außerdem?

Die Vielzahl der Vorschriften im Neubau. Denken Sie nur an das Thema energetisches Bauen. Es ist extrem schwer, sich da als Bauinteressierter einen Überblick zu verschaffen. Das gilt auch für die zahllosen Förderprogramme. Zudem muss man sich die Frage stellen: Was bringen denn, flapsig formuliert, ein paar Neubauten mit extrem strengen Energiestandards, wenn am Bestand nichts gemacht wird? Fast 30 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland kommen aus privaten Wohngebäuden. Wenn die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen will, liegt der Hebel in der Modernisierung des Wohnungsbestands.

Die Jahre 2015 und 2016 waren herausfordernd für Schwäbisch Hall.

Richtig, da waren wir in der Defensive. Wir mussten angesichts der niedrigen Zinsen unsere Kosten senken und unser Geschäftsmodell stabilisieren. Diese schwierige Phase haben wir weitgehend hinter uns. Jetzt spielen wir wieder auf Angriff und wollen wachsen. Außerdem investieren wir kräftig.

Was haben Sie konkret gemacht?

Wir haben unsere Tariflandschaft überarbeitet. Mit den jetzigen Tarifen sind wir auch im Niedrigzins-Umfeld profitabel. Wir haben zudem mit unseren Partnern, den Genossenschaftsbanken, die Baufinanzierung ausgebaut und wir haben unsere Kosten um 15 Prozent gesenkt.

Bausparkassen leben vom Versprechen niedriger Zinsen in der Zukunft: Macht die EZB mit ihrer Politik die Branche überflüssig?

Dass die Zinsen ewig so niedrig bleiben, halte ich für eine grobe Fehleinschätzung. Vor zehn Jahren konnte man sich auch nicht vorstellen, dass die Zinsen so weit sinken könnten.

Wie lang hält die Branche die Niedrigzinsphase aus?

Ich kann das für uns klar beantworten: Wenn die Zinsen so blieben, wären wir nicht so ertragreich wie früher. Aber auch dann müssen Sie mit uns in der Zukunft rechnen.

Kündigen Sie alle Altverträge?

Nein. Denn wir halten uns an die Vertragsbedingungen und den rechtlichen Rahmen. Das ist mir wichtig. Daher kündigen wir nur Verträge, die überspart sind oder bei denen die Zuteilung länger als zehn Jahre zurück liegt. Das heißt, wir sprechen über Verträge, die in der Regel vor 17 oder mehr Jahren abgeschlossen wurden. Der größte Teil der von uns gekündigten Verträge stammt aus den 80er- und 90er-Jahren. Von 100 Kunden sind nicht mehr als ein bis zwei betroffen.

Es gab trotzdem hitzige Debatten.

Richtig, das Thema war in der Diskussion. Seit dem BGH-Urteil, das die Rechtsauffassung der Branche bestätigt hat, herrscht aber jetzt Klarheit. Die Diskussionen sind deutlich weniger geworden. In der öffentlichen Debatte wird mitunter vergessen, dass die EZB mit ihrer Politik den Preismechanismus komplett außer Kraft gesetzt und uns zu diesen Maßnahmen gezwungen hat. Der Zins bildet sich normalerweise aus Angebot und Nachfrage. Wäre das so, hätten wir heute wohl einen Zins zwischen 2,5 und 4 Prozent im zehnjährigen Anlagebereich. Dann würden wir über Kündigungen gar nicht reden müssen. Durch einen hoheitlichen Akt ist der Preismechanismus außer Kraft gesetzt worden und wir müssen darauf reagieren.

Themawechsel: In Sachen Digitalisierung kommt viel auf Sie zu.

Absolut. Der Kunde informiert sich vermehrt im Netz. Wenn Sie allein an die Baufinanzierung denken: Mehr als 90 Prozent der Kunden informieren sich vor dem Abschluss im Netz, gleichzeitig finden weit über 90 Prozent der Abschlüsse in Beratungsgesprächen statt. Das heißt, wir müssen den Kunden online abholen und in eine gute Beratung führen. Auch daher investieren wir in unsere IT-Landschaft einen dreistelligen Millionenbetrag.

Sie sitzen ja auf einem Schatz an Kundendaten. Welche Rolle wird das in Ihrer digitalen Strategie spielen?

Eine wichtige. Derzeit schaffen wir dafür die Voraussetzungen.

An was denken Sie konkret?

Wir wollen unsere Kunden umfassend unterstützen – von Anfang an. Nehmen wir an, diese suchen eine Immobilie im Netz. Dann benötigen sie die richtigen Informationen. Wenn die Kunden bereit sind, eine Reihe von Fragen zu beantworten, wäre denkbar, sie im Online-Dialog zu fragen: „Soll ich Ihnen nur die Häuser anzeigen, die Sie sich leisten können?“, „Soll ich Ihnen ein Wertgutachten erstellen?“ Dann ermitteln wir einen Wert aus unseren Bodendaten und könnten dem Kunden sagen: Das Haus soll 700 000 EUR kosten, ist aber nur 500 000 EUR wert. Sie sehen: Da sind viele Dienstleistungen rund um die Immobilie vorstellbar, die dem Kunden einen Mehrwert bringen.