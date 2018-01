Wohnungseinbrüche in Konstanz - Diebe machen große Beute

Konstanz. Die Polizei teilte am Samstag mit, die Einbrecher hätten am Freitagabend ein Schutzgitter an einem Lüftungschacht aufgebrochen und seien anschließend durch den Schacht sowie ein Kellerfenster in das Wohnhaus eingedrungen. Die Bewohner waren außer Haus, wie ein Polizeisprecher sagte.

In Konstanz hat es am Freitag zudem drei weitere Wohnungseinbrüche gegeben. Bei einem stiegen die Täter durch ein gekipptes Kellerfenster in ein Haus, dessen Bewohner im Skiurlaub sind. Zum Wert der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben. Dass es sich bei den Einbrüchen um dieselben Täter handeln könnte, sei bislang Spekulation, sagte der Polizeisprecher. Ermittelt werde in allen Richtungen.