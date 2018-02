Wohnungen soll Land nicht selbst bauen

Stuttgart. Der Rechnungshof Baden-Württemberg lehnt die Gründung einer Gesellschaft des Landes zum Bau und Betrieb von Wohnungen rundweg ab. „Wir sehen keinen Grund, der eine solche Landesgesellschaft rechtfertigen würde“, heißt es in einer an die grün-schwarze Landesregierung adressierten Stellungnahme der Prüfbehörde, die der SÜDWEST PRESSE vorliegt.

Hintergrund der Positionierung ist eine Forderung der SPD, im Kampf gegen den Mangel an Wohnungen speziell für Bürger mit niedrigem Einkommen eine solche Landesgesellschaft zu schaffen. Auch in einer vom Land für die Wohnraum-Allianz in Auftrag gegebenen Studie wird eine Prüfung der Idee angeregt.

Reaktion auf SPD-Vorstoß

„Soweit der private Bau nicht ausreicht, ist es nicht Aufgabe des Landes, selbst Wohnungen zu bauen und zu vermieten“, legen sich die Prüfer unmissverständlich fest. Denn die soziale Wohnraumversorgung sei eine ortsgebundene Aufgabe, die „sinnvollerweise von den Kommunen wahrgenommen wird“. Das Land und der Bund unterstützten die Gemeinden und die Bauherren seit Jahrzehnten mit Fördergeldern. Über das Wohngeld würden beide Ebenen zudem Bürger mit geringen Einkommen helfen, damit diese sich gestiegene Mieten leisten könnten. Der trotzdem wieder vorhandene Mangel an günstigen Wohnungen liege unter anderem daran an, dass einst geförderte Wohnungen nicht mehr den besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen zur Verfügung stünden – etwa weil Bestände veräußert worden oder die Belegungsbindungen nicht konsequent umgesetzt worden seien.

„Es fehlt die Ortsnähe“

Der Rechnungshof sieht nun die Kommunen gefordert: Die Instrumente zur Bereitstellung von Baumöglichkeiten seien bei den Gemeinden konzentriert, bei denen Planungshoheit liege. Im Baurecht seien deren Handlungsmöglichkeiten eigens erweitert worden, damit sie bei der Innen- und Neu-Entwicklung von Bauflächen konsequent den sozialen Wohnungsbau bedenken könnten. Es komme jetzt darauf an, dass die Gemeinden und ihre Baugesellschaften „zunächst den Bestand an geförderten Wohnungen konsequent für diesen Zweck nutzen, die Möglichkeiten des Bauplanungsrechts und die Angebote der Wohnraumförderung wahrnehmen“, heißt es in der Stellungnahme. Die Gründung einer Landesgesellschaft, die Wohnungen baut, betreut und vermietet, wäre dagegen „ineffizient“. So fehlten dem Land im Gegensatz zu den Kommunen die notwendigen Instrumente und die Ortsnähe.