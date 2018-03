Wohnmobil brennt komplett aus

Wie die Polizei mitteilte, stand das bereits etwas ältere Fahrzeug gegen 12.15 Uhr zwischen zwei Gebäuden und wurde von den Eigentümern gerade für eine Urlaubsfahrt vorbereitet. Während der Arbeiten kam es zu einer Verpuffung, die das Inventar in Brand setzte. Die Besitzer des Wohnmobils konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unversehrt. Vier Personen verließen vorsorglich zwei unmittelbar angrenzende Wohnhäuser. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem dieser Gebäude wurde dessen Fassade schwer in Mitleidenschaft gezogen. Einen Schaden durch die enorme Hitzeentwicklung trug zudem ein geparktes Auto davon. Die Totalschäden am Wohnmobil und dem Wagen belaufen sich zusammen mit den erheblichen Beschädigungen an der Hausfassade auf mindestens 50 000 Euro.